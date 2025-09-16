V těchto dnech vyjde první kniha série Dědictví templářů s historičkou a lingvistkou Afroditou Rossovou, jež žije v 90. letech minulého století. Prostřednictvím starých spisů se ale její příběhy proplétají s těmi z dávné minulosti. Úvodní díly se budou točit okolo legendárního pokladu tajemného řádu templářů.
Proč se pouštíte do nové série detektivek, navíc s ženskou hlavní hrdinkou? Jak to budete stíhat?
Nebudu psát rozsáhlé historické ságy, s nimiž jsem v podstatě skončil. Hlavní období, která jsem chtěl pokrýt, jsem už zpracoval. Novější dějiny mě literárně nevzrušují, navíc nejsou mojí parketou. Ve vyšetřeném čase chci nabídnout nový typ detektivního románu. Jednotlivé příběhy jsou kombinací dvou časových, leč propojených dějových rovin – konce minulého století a dávnější minulosti. Devadesátá léta jsem si vybral proto, že ještě umožňují klasickou detektivku, kdy vyšetřovatelé používají logiku. Ti dnešní nemusí, stačí jim sledovat telefony, kamery a sociální sítě. Souběžně se současnou rovinou se odvíjí paralelní příběh, který hlavní hrdinka, historička a lingvistka, rozplétá podle kronik a dalších historických pramenů.
Templáři nikdy úplně zlikvidováni nebyli, jejich pověst žila dál, stáli prý u zrodu některých tajných bratrstev a v současné době existují i u nás.