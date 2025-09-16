Legendu templářů dodnes živí zvěsti o pokladu, říká spisovatel Vondruška

Premium

Fotogalerie 12

Vlastimil Vondruška | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Petr Kolář
  20:00
Před pár měsíci vydal poslední část čtyřdílné Lucemburské epopeje zakončené smrtí Karla IV. Další podobně rozsáhlé dílo už prý spisovatel Vlastimil Vondruška nepřidá. „Hlavní období, která jsem chtěl pokrýt, jsem už zpracoval,“ vysvětluje. Soustředit se teď hodlá na detektivky. K osvědčenému královskému prokurátorovi Oldřichovi z Chlumu z poloviny 13. století a královskému písaři Jiřímu Adamovi z Dobronína z první poloviny 16. století teď přibude série s ženskou hrdinkou.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

V těchto dnech vyjde první kniha série Dědictví templářů s historičkou a lingvistkou Afroditou Rossovou, jež žije v 90. letech minulého století. Prostřednictvím starých spisů se ale její příběhy proplétají s těmi z dávné minulosti. Úvodní díly se budou točit okolo legendárního pokladu tajemného řádu templářů.

Proč se pouštíte do nové série detektivek, navíc s ženskou hlavní hrdinkou? Jak to budete stíhat?
Nebudu psát rozsáhlé historické ságy, s nimiž jsem v podstatě skončil. Hlavní období, která jsem chtěl pokrýt, jsem už zpracoval. Novější dějiny mě literárně nevzrušují, navíc nejsou mojí parketou. Ve vyšetřeném čase chci nabídnout nový typ detektivního románu. Jednotlivé příběhy jsou kombinací dvou časových, leč propojených dějových rovin – konce minulého století a dávnější minulosti. Devadesátá léta jsem si vybral proto, že ještě umožňují klasickou detektivku, kdy vyšetřovatelé používají logiku. Ti dnešní nemusí, stačí jim sledovat telefony, kamery a sociální sítě. Souběžně se současnou rovinou se odvíjí paralelní příběh, který hlavní hrdinka, historička a lingvistka, rozplétá podle kronik a dalších historických pramenů.

Templáři nikdy úplně zlikvidováni nebyli, jejich pověst žila dál, stáli prý u zrodu některých tajných bratrstev a v současné době existují i u nás.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Po Hojerovi další těžká role. Petr Uhlík si zahraje kontroverzní atletku Koubkovou

Sportovní hvězda Zdena Koubková byla ve 30. letech titulována jako rekordwoman. V roce 1933 totiž vytvořila světový rekord na osmisetmetrové trati a třetí místo vybojovala na stovce. Jednadvacetiletá...

Zemřel Robert Redford, slavnému herci a oscarovému režisérovi bylo 89 let

Zemřel Robert Redford, slavný americký herec známý například z filmů Butch Cassidy a Sundance Kid, Vzpomínky na Afriku či Podraz. Držiteli dvou Oscarů, který se proslavil i jako režisér či...

Kapela Kryštof končí po třinácti letech s koncerty. Krajčo si dá pauzu i v divadle

Na dva tři roky si kapela Kryštof dává pauzu od souvislého koncertování. Jak iDNES.cz potvrdil frontman Richard Krajčo, kapela si po třinácti letech intenzivních turné potřebuje odpočinout. Zároveň...

Zaklínač s novou tváří. Podívejte se, jak se v Cavillově roli bude dařit Hemsworthovi

Čtvrtá řada populárního fantasy seriálu Zaklínač bude mít na Netflixu premiéru 30. října. V roli zaklínače Geralta z Rivie se poprvé představí australský herec Liam Hemsworth. Nahradil Henryho...

Pereme čtrnáct hodin. Knírků potřebujeme stovky, hlásí kostymérka Cirque du Soleil

V představení KURIOS - Kabinet kuriozit hrají kostýmy zásadní roli. Jen pro tuto show jich vzniklo přes sto kusů. Jejich tvorba a údržba však vyžaduje spoustu úsilí a preciznosti. „Máme tu i...

Legendu templářů dodnes živí zvěsti o pokladu, říká spisovatel Vondruška

Premium

Před pár měsíci vydal poslední část čtyřdílné Lucemburské epopeje zakončené smrtí Karla IV. Další podobně rozsáhlé dílo už prý spisovatel Vlastimil Vondruška nepřidá. „Hlavní období, která jsem chtěl...

16. září 2025

Proč už dál netočil s Newmanem? Projděte si znovu zářnou kariéru Roberta Redforda

Za více než 50 let filmové kariéry natočil herec Robert Redford padesátku snímků, další více než desítku jich režíroval. Hned za svůj režijní debut Obyčejní lidé získal Oscara, na kontě má i další...

16. září 2025  17:45

Trochu jako TikTok. Hudba Bohuslava Martinů osloví i mladé lidi, říká kvarteto

Pavel Haas Quartet patří k našim nejúspěšnějším souborům klasické hudby, ve světě je řazen mezi nejlepší smyčcová kvarteta všech dob a jeho nahrávky sklízejí nejprestižnější ceny. Na některou bude...

16. září 2025  17:05

KVÍZ: Připomeňte si památné filmové okamžiky Roberta Redforda

Zesnulý herec, režisér a producent Robert Redford byl typickým představitelem rovných a čestných chlapů. Skvěle mu to klapalo s parťákem Paulem Newmanem, výborně se mu dařilo i za kamerou, viz Oscar...

vydáno 16. září 2025

Jídlo a doba. Letošní festival Ji.hlava připomene i československou gastronomii

Letošní 29. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava připomene československou historii v retrospektivě Jídlo a doba. Gastronomií, stravováním a stolováním se budou zabývat i...

16. září 2025  15:32

Zemřel Robert Redford, slavnému herci a oscarovému režisérovi bylo 89 let

Zemřel Robert Redford, slavný americký herec známý například z filmů Butch Cassidy a Sundance Kid, Vzpomínky na Afriku či Podraz. Držiteli dvou Oscarů, který se proslavil i jako režisér či...

16. září 2025  14:11,  aktualizováno  14:56

Překládá Simpsonovy i hity od Disneyho. Často bez obrazu, líčí Vojtěch Kostiha

Premium

Vojtěch Kostiha překládá filmy už od dvaceti let. České znění obstarává dětským snímkům, romantickým komediím i ikonickým filmům pro fanoušky sci-fi. „Kdybych prozradil jejich děj, dostanu pokutu v...

16. září 2025

Ermitage. Nová výstava Pasty Onera zavede do poustevny. A blíž k autorovi

Pasta Oner je jedním z nejvýznamnějších českých vizuálních tvůrců současnosti. A přichází s novinkou - v Galerii Obecní dům uvede sólovou výstavu s názvem Ermitage. V Onerově zatím nejrozsáhlejší...

16. září 2025  13:01

Jak vypadá jejich den? Film sledující tři ženy z OnlyFans zveřejnil první ukázku

Po dokumentu V síti přichází Barbora Chalupová s novým filmem Virtuální přítelkyně. Sleduje tři ženy, které se snaží vydělávat tvorbou erotického obsahu na platformě OnlyFans. Do kin snímek vstoupí...

16. září 2025  11:15

Bude to úžasná sranda! Co měli Gagarin, Jackson a Bouček do činění s dismančaty

Dlouholetí vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru Zdena a Václav Fleglovi svižně, vtipně a čtivě vzpomínají v knize Dismančata na čtvrtstoletí strávené s tímto tělesem. Připomínají dnes...

16. září 2025  7:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Miláček Hollywoodu i znělka ke kriminálce. Kdo jsou světoví umělci s českým původem

Premium

Tolik skvělých lidí od kumštu se prosadilo ve světě. Jistě znáte jména jako Miloš Forman či Jan Hammer, ale co třeba Herbert Lom? Tak se jmenoval nejslavnější český herec.

15. září 2025

RECENZE: Smějí se i fackují. Rychlý a další Hráči lehce naznačili zlaté časy Činoheráku

K oslavě šedesátého výročí svého založení uvedl pražský Činoherní klub skoro přesně před rokem v premiéře nové nastudování Gogolovy klasiky Hráči. Pomyslně tak navazuje na slavné více než čtyřicet...

15. září 2025  16:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.