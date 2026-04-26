Předloni konečně získal potvrzení, že to dokáže i on sám – vydal úspěšný román pro teenagery: O hvězdách víš h*vn*. Vzpomíná v něm i na své nešťastné lásky a navzdory radám samozvaných alfa samců na Instagramu, kteří dnešní teenagery vyzývají, aby se k dívkám chovali s despektem, protože ty údajně hodnými kluky pohrdají, žádá zástupce mladé generace, aby zůstali citliví a empatičtí.
Jak se vlastně z brigádníka, který dělal „bedňáka“ v Nizozemsku, stal vrcholný manažer tamní firmy?
Během studia na vysoké škole jsem si na všechno vydělával sám. Většinou jsem pracoval jako pomocná síla na stavbě. V pátek i sobotu jedenáct hodin tam, v neděli pro změnu za pult do sámošky. Do holandské strojírenské firmy, která vyrábí ventily na zemní plyn, jsem se dostal přes kamaráda Ondru, bylo nás tam asi deset kluků brigádníků. Přestože tam na nástěnce byl seznam stavebních úkolů, všichni se spíš nějak zašívali nebo dělali nějaké ne moc náročné práce. Vzal jsem to krok po kroku, odškrtával jsem si ty úkoly, až si mě ve vedení firmy všimli a vytáhli si mě do fabriky.
Dřív jsem se doslova vyžíval v nekorektním humoru, rád jsem společnost uváděl do rozpaků. Ale pochopil jsem, že z některých věcí si před ženami neradno utahovat.