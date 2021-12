Naším problémem není mladá generace, ale ta stará, říká spisovatel Vopěnka

Knihu Spící město jste napsal před deseti lety, nyní se jí chopil režisér Dan Svátek a natočil podle ní film. Jak k tomu došlo?

Dan četl knihu svým dětem a ozval se mi, že ho zaujala a rád by ji využil jako předlohu k filmu. Jak už to ale u filmů bývá, od nápadu k realizaci uběhlo několik let. Je to běžná cesta, že režisér osloví autora knižní předlohy, protože se mu líbí? To nedokážu říct, nemám zkušenost. My jsme se s Danem do té doby neznali. Naše spolupráce nicméně neuvěřitelně skvěle funguje, na psaní scénáře jsme pracovali společně. Je velké štěstí mít režiséra, který má cit a nemyslí si, že jen on má vždy pravdu. Je pro mě velké dobrodružství, když mohu sledovat, jak se můj text dostane do rukou někoho jiného a on s ním dál pracuje.

Cítím z mladých velkou zodpovědnost, naprostou čestnost, přesvědčení, že člověk se má chovat slušně a poctivě. Bohužel u nás stále vládne klientelismus a protekcionismus. Martin Vopěnka spisovatel