Hrabal recitoval, Forman koukal s otevřenou pusou, vzpomíná spisovatel Novák

Jaký byl váš první dojem z Ameriky, když jste do ní v roce 1970 po roce v rakouském uprchlickém táboře přijeli?

Záhy se dostavila deziluze, protože jsme měli nesplnitelná očekávání. Hlavně asi otec... Tehdy tady byla Amerika dlouho velmi idealizovaná, teď už to tak neplatí. Češi tam začali jezdit a pochopili, že Američan je jenom osprchovanej Rusák. (směje se) To jsem nedávno slyšel a na některé americké státy to určitě platí. Ale Amerika je velmi různorodá. Třeba židovská Amerika je plná ironie, černošská Amerika je pro změnu dost anarchistická, její obyvatelé se často octli vně systému. V tom jsme si s nimi byli podobní...

Podle mě byl táta svým způsobem narušený od dětství, protože se jako školák dozvěděl, že jeho skutečná máma ho dala své sestře, která nemohla mít děti... To bude rozhovor jenom o mých rodičích? Jan Novák spisovatel