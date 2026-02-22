Píše nové případy Hercula Poirota. Je to čest, proč se stresovat, říká britská autorka

Detektivní žánr milovala Sophie Hannah od dětství. S láskou popisuje své nadšení, když jí otec jako náctileté z antikvariátu přinesl její první „christieovku“, Mrtvou v knihovně, jeden z případů slečny Marplové. Už tehdy tušila, že se chce vydat cestou podobného žánru. A opravdu se tak stalo, bestsellerovou autorku z ní učinil žánr psychologického thrilleru s prvky klasické detektivky. Její dvojice vyšetřovatelů, introvertní a analytický Simon Waterhouse společně s empatickou a intuitivní Charlie Zailerovou, mají fanoušky po celém světě.
Její nejnovější Poirot vyšel v češtině loni. Poslední smrt roku, jak už název napovídá, sleduje belgického detektiva a jeho pobočníka Edwarda Catchpoola během oslav příchodu roku 1932 na řeckém ostrově Lamperos, kde dojde v podivné komunitě k dopředu oznámené vraždě.
Další případ Hercula Poirota Sophie Hannah v tuto chvíli nechystá, chystá však nový thriller a čtenáře zve ke sledování filmu The Mystery of Mr. E, detektivnímu muzikálu, ke kterému napsala scénář. K vidění je na Amazon Prime nebo Apple TV.
Mluvily jsme spolu před deseti lety, když jste s Herculem Poirotem začínala – změnilo se za tu dobu hodně?
Je těžké být objektivní, ale mám pocit, že jsem se v tom úkolu víc uvolnila. Užívám si ho a myslím, že jsem v mnohém zručnější. Poslední dvě knihy z mé poirotovské série považuju za ty nejlepší, co jsem napsala. A paradoxně mi jejich napsání i editace zabraly nejméně času. Všechno už to jde hladce a přirozeně.