RECENZE: Nejen Vondruškovi vrahové jsou rafinovaní, trestu ale neuniknou

Příjemné oddechové čtení na léto nabízejí tři nové detektivní romány české provenience. První zavede čtenáře do známého světa Vlastimila Vondrušky, druhý do podivné dětské skupiny Ticháčci a třetí i do reality pitevny či oboru daktyloskopie.