KOMENTÁŘ: Že já blázen se s tím psal! Výuka literatury míří k esemeskám

Není to strašák, spíše logický další krok, který si člověk odvodí po návštěvě knihkupectví s nabídkou povinné školní četby ve zkrácené, leč „citlivě upravené a bohatě ilustrované“ verzi.

Kdyby ji viděl William Shakespeare, mrštil by perem a zanaříkal: „Že já blázen se s tím psal!“ A pokud by rovnou neskočil z mostu do Avony, začal by se pídit, proč zrovna Macbeth, na jehož přebalu se skví krvelačný chlapík s kudlou, je k mání za 39 korun, když ostatní klasikova díla drží baťovskou cenu 99 korun. Že by se královraždy prodávaly v akci jako přebytky dekorací z Halloweenu?