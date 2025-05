Přispěl i Stephen King. Upír Skinner Sweet líčí krvavou historii Ameriky

Jako trojice sudiček u Sweetova zrodu stáli dva komiksoví autoři a jako bonus jeden z největších žijících spisovatelů fantastiky, hororu a thrilleru. Scenárista Scott Snyder má v portfoliu komiksy o Batmanovi, Supermanovi či Lize spravedlnosti, výtvarník Rafael Albuquerque kreslil Batmana i Supermana a kromě toho série Blue Beetle, Green Lantern a další.

Třetím do party je titán Stephen King, jehož dílo a renomé by vydaly na samostatný text. Do omnibusu Americký upír přispěl scenáristicky zrodem hlavní postavy a podle slov Scotta Snydera tak učinil s vervou hladového spisovatelského začátečníka, kterého poprvé posadili za klávesnici a řekli mu – piš!

Souborné vydání Amerického upíra od Nakladatelství CREW se čte jako román, v tomto případě grafický. Propojuje několik dějových linek, střídá časové roviny, takže je nutné dávat při čtení pozor, a zároveň mapuje několik období amerických dějin. Samozřejmě komiksově-upírskou estetikou, takže není nouze o padlé – jak dívky, tak vojáky ve válce – a monstra všeho druhu.

Kresba je dynamická s množstvím střihů a detailů a přesnou linkou. Postavy občas jako kdyby vyskakovaly ze stránek komiksů a draly se do našeho světa. Příběh se rozjíždí pozvolna, což je ale logické, neboť je nutné se seznámit s postavami a osvojit si zákonitosti světa, v němž se Americký upír odehrává. Postupně ale nabere tempo a sviští jako kulka vystřelená z dobře udržované malorážky.

Americký upír Skinner Sweet není v našich končinách tak známou komiksovou postavou jako již zmínění Batman, Superman a další „manové“. Je spjat s historií USA, nebojuje o záchranu světa a není spojený s ihned rozpoznatelnou ikonografií. Jinými slovy, jde o sousto pro ty, kteří hledají něco jiného než superhrdinské příběhy.

V tom případě je luxusně vypravený omnibus jasnou volbou. Sluší se ale upozornit, že i když knížka krásně vypadá, do MHD si ji s sebou nejspíš brát nebudete. Křídový papír plus více než osm set stran rovná se docela těžký špalek na převážení. Takže ideálně udělat si doma stylové příšeří, pustit odpovídající hudební doprovod a v klidu se pustit do čtení.