Nečekaně zemřel Simon Mawer. Autor Skleněného pokoje psal i o pražském jaru

Ve věku 76 let zemřel britský spisovatel Simon Mawer, autor románů Skleněný pokoj či Pražské jaro. Mawer zemřel nečekaně ve středu 12. února, napsal web The Bookseller s odvoláním na nakladatelství...

Na vyšší úroveň. Hudební festival Let It Roll se přesune k jezeru Most

Největší drum & bassový festival světa Let It Roll hlásí novinku. Ročník 2025, který se uskuteční od 31. července do 2. srpna, se přesouvá do nového prostředí – k malebnému jezeru Most. Co se...