Šifra mistra Leonarda, nebo Da Vinciho kód? Boj o název kdysi rozdělil fanoušky Dana Browna

Zuzana Stiboříková
  5:00
Šifra mistra Leonarda téměř okamžitě katapultovala Dana Browna mezi nejprodávanější světové autory. Proč nakladatelství zvolilo jiný název českého překladu jeho nejslavnější knihy a kolik výtisků se v prvním vydání prodalo?

Šifra mistra Leonarda | foto: Tympanum

Když je nějaká kniha hit v zahraničí, má velký potenciál uspět i u nás. Všechno ale záleží na kvalitním překladu a mediální podpoře, kterou nakladatelství do svého objevu investuje. Kniha The Da Vinci Code tehdy ne příliš úspěšného amerického spisovatele Dana Browna si okamžitě získala obrovskou pozornost. Ne dlouho po vydání v newyorském nakladatelství Doubleday se titul objevil i na našich pultech. Přesněji – román ano, ale titul nikoli. Nakladatelství Metafora Brownovu knihu vydalo pod názvem Šifra mistra Leonarda. Fanoušci fantasy a historizujících thrillerů už ho však znali z anglického originálu a mnozí byli kreativním zásahem nakladatelství nemile překvapeni.

Dan Brown si vezme o 27 let mladší ženu, podle exmanželky byla jeho milenkou

Je šifra to samé jako kód?

„Proč bych četl překlad, když můžu číst originál,“ řekl mi tehdy jeden kamarád, který si patrně neuvědomil, že ne všichni pracují celý život v mezinárodní dopravě, a nemohou tedy číst knihy v originále. Alespoň pro mě jsou náročnější texty v angličtině zhruba stejně srozumitelné jako kódované Saunierovy vzkazy pro francouzskou policii. Pokud jsem je tedy chtěla rozklíčovat za pomoci harvardského profesora Roberta Langdona a francouzské kryptoložky Sophie Neveauové, musela jsem se uchýlit k prvnímu českému vydání. Rozhodně jsem neprohloupila, protože překlad Zdíka Duška byl brilantní a nesmírně vynalézavý vzhledem k tomu, jak hravá je Brownova práce s historickými skutečnostmi a konspiračními teoriemi.

Šifra mistra Leonarda (Tom Hanks)
Audrey Tautou a Tom Hanks ve filmu Šifra mistra Leonarda

Tom Hanks jako symbololog Robert Langdon pátrá po skrytém významu posledních slov svého přítele ve filmu podle románu Šifra mistra Leonarda

Název knihy, zejména u tak ambiciózního titulu, který se už šířil po celém světě, však není jen o rozhodnutí překladatele. Doslovný překlad „Da Vinciho kód“ se sice nabízel, ale vnímání slova „kód“ je v češtině mnohem užší než u anglického „code“. „Týká se spíš techničtějšího popisu např. tajného písma, symbolů, atd.,“ uvedla pro iDNES.cz šéfredaktorka a zakladatelka nakladatelství Metafora Magdaléna Feldeková. Použití výrazu „šifra“ pak vysvětluje takto: „V češtině v sobě také zahrnuje kódy, má však širší záběr, a autor v knize řeší symboly, hádanky, kryptogramy, skrytá poselství, dává klíč k vyřešení záhad a skrytých významů (kromě jiného i v Leonardových dílech). Proto jsme se v Metafoře u původního vydání překladu rozhodli pro název Šifra mistra Leonarda.“

Chtěl jsem vám pomoct rozložit turistický ruch. Dan Brown exkluzivně, nejen o Praze

Pro tehdy docela nové nakladatelství (vzniklo v roce 2001) to skvělý „kauf“ i odrazový můstek. Z prvního vydání se prodalo 280 tisíc výtisků a dodnes se o knize mluví jako o největším bestselleru vůbec. Mimochodem, český bestseller se rodí při 15 tisících prodaných výtiscích.

Metafora následně vydala i starší Brownovy tituly Andělé a démoni (2003), Digitální pevnost (2005) a Pavučina lží (2005). Pak o licenci na vydávání českých překladů Dana Browna přišla. „Jeho americká agentura změnila subagenturu, která ho licencuje v Evropě, ta změnila podmínky licencování a já o něj přišla, víc bych to nerozebírala. Byznys mezi nakladateli dokáže být taky hodně tvrdý,“ popsala nakladatelka Magdaléna Feldeková v rozhovoru pro Forbes v roce 2020.

Trocha legend, špetka reálií a hodně fikce. Co všechno už Dan Brown „objevil“

V roce 2005 pak v nakladatelství Argo Brownova kniha vyšla v novém překladu Barbory Michálkové pod názvem bližším anglickému originálu – Da Vinciho kód.

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

1. října 2025

