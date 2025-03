Žen bez dětí by mohlo být víc. Mění svou kariérou svět, říká autorka Sexu ve městě Premium Jsi spíš Carrie, nebo Samantha? Nebýt Candace Bushnellové, Sex ve městě by nevznikl. Byly to její sloupky v newyorském týdeníku, které v devadesátých letech vedly k seriálu, k němuž už třicet let... 10. března 2025

Zemřel britský herec Simon Fisher-Becker, rozesmátý duch z Harryho Pottera Britský herec Simon Fisher-Becker, známý ze seriálu Doctor Who (Pán času) a filmu Harry Potter a Kámen mudrců, zemřel ve věku 63 let. V neděli o tom informoval jeho manžel Tony, a to na hercově... 10. března 2025 16:32

Po roční pauze zpět na scéně. Do Prahy přijedou dánští rockeři Volbeat Dánská rocková skupina Volbeat zavítá v rámci Greatest Of All Tours Worldwide 3. října 2025 do O₂ universa. Fanouškům představí novinky z chystaného alba God Of Angels Trust i všechny dosavadní... 10. března 2025 16:19