Aby ženy věděly, že nejsou divné či rozbité. Nová kniha otevřeně popisuje šestinedělí

Podle ní je šestinedělí „neskutečně intenzivní období, které si zaslouží pozornost, pochopení a hlavně sdílení“. Sama přiznává, že byla na porod připravená po všech stránkách, ale o tom, co následuje, se nikde nedočetla. „Všichni mluví o porodu, ale málokdo o tom, co následuje. A ta realita mě překvapila,“ dodává Kašparcová.
Brožovaná publikace o 163 stranách se dělí do šesti tematických kapitol, které citlivě a s nadhledem popisují jednotlivé fáze šestinedělí – od prvních dnů po porodu až po nalezení rovnováhy a přijetí nové role matky.
Každou kapitolu doplňuje osobní příběh některé z žen – Ester Bezděk, Kateřiny Carda Kosmatové, Veroniky Bernard, Sandry Silné či Zuzany Štefanides.
Kniha je navíc obohacena o odborný pohled psycholožky Kateřiny Hamernikové, doporučení ke stravě od Kristiány Ghiuri a báseň slampoetristky Lucie Vondrýskové. Dohromady čtenářky najdou 38 textů kombinujících upřímnost, empatii a ženskou sílu.
„Byla jsem první z kamarádek, která měla dítě, a dlouho jsem si myslela, že jsem jediná, kdo to má těžké. Ale pak mi začaly psát jiné ženy: ‚Jsem ráda, že se o tom konečně mluví.‘ To mě utvrdilo v tom, že tuhle knihu musím napsat,“ říká Kašparcová.
Kniha Šestinedělky podle ní není návodem, jak být „dokonalou mámou“. „Je to spíš upřímná zpověď o tom, že někdy stačí prostě být – a dát si čas,“ shrnuje.