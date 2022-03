KOMENTÁŘ: Spisovatel Sergej Lukjaněnko není vrah, žhář ani násilník

Do jaké míry je možné a nutné oddělovat dílo od osoby autora, nebo vše vnímat jako homogenní celek. Poté, co Lukjaněnko nařkl Čechy z nacismu, by se logicky nabízelo jediné – popadnout jeho romány, rituálně je spálit, utopit, dát do sběru či jinak s nimi zatočit.

Jenže kdesi v hlavě hlodá červík pochybnosti. Zaprvé, demokrat knihy nepálí, i kdyby to byl sebevětší brak. Za druhé – a za mnohá další – by bylo nutné přistoupit k další revizi, jak se stavět k počinům problematických osobností. Někdo v tom má jasno – věčně rozhořčený Jan Rejžek nenechá na Jaromíru Nohavicovi nit suchou a mete ze stolu veškerou jeho písňovou tvorbu. Jeho kolega Jiří Černý je smířlivější, nezajímá jej písničkářův postoj a skutky, ale jen a pouze dílo.

Tři z Lukjaněnkových knižních hlídek, konkrétně Denní, Temnou a Šerou, jsem z knihovny dosud neodstranil. Ne snad, že by mi na nich až tak moc záleželo, je to řemeslně slušně zvládnutá městská fantasy, ale žít bez nich bych dokázal. Jen se mi nechce být sám před sebou pokrytcem. Už před časem jsem si v sobě srovnal, že chci-li poslouchat alba Burzum, musím se smířit s faktem, že mám doma nahrávky usvědčeného a odsouzeného vraha, žháře a otevřeného rasisty Varga Vikernese.

Podobně je tomu s deskami skupiny Dissection, v jejímž čele stál Jon Nödtveidt, svého času pobývající v kriminále za vraždu alžírského gaye. Zpěvák a kytarista Nödtveidt svůj bídný život ukončil vlastní rukou a nemá to nic společného s jakoukoliv byť sebezvrácenější „romantikou“ či „kultem“.

Co tedy s tím? Zřekneme se pohledu na fascinující herecký um Klause Kinského ve filmech Wernera Herzoga, víme-li, že v soukromí to byl psychopat a tyran, jehož vlastní dcera ho nařkla z toho, že ji léta sexuálně zneužíval?

Budeme mít při čtení románů Louise-Ferdinanda Célina stále na paměti, že jejich autor byl přesvědčeným antisemitou a rasistou? Těžko říct, zda knihy Sergeje Lukjaněnka prověří čas natolik, že budou jednou vnímány jen samy za sebe, nikoliv prizmatem spisovatelových výroků a postojů. Každopádně by nebylo od věci jim dát příležitost. Autor už tu svou dostal a využil ji dle svého svědomí a přesvědčení.