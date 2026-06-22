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GLOSA: Kolik plynu běžně vypouštěli brachiosauři? Sauroprdi mezi vědou a hrou

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  8:45
Před dinosauří mánií není úniku ani v mezidobí, kdy se čeká na příští pokračování filmové série Jurský svět. Nicméně útlí Sauroprdi ukazují, že to jde i jinak.
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Z knihy Sauroprdi | foto: Paseka

Už v srpnu se Anne Hathawayová a Ewan McGregor utkají s veleještěry ve sci-fi Konec Oak Street, v níž tajemný kosmický jev přenese celou ulici na neznámé místo, a souběžně do kin přijde Tlapková patrola: Dinosauří film, kde stejné pravěké bytosti, ovšem spíše roztomilé než hrozivé, potká animovaná psí partička.

Někde na půl cesty mezi hororovým strašením pro pokročilé a pohádkou pro nejmenší se nacházejí Sauroprdi, půvabná knížka Pavla Ryšky a Jana Šrámka určená mladším školákům, která mísí fantazii s vědeckými poznatky.

Podtitul „alternativní prehistorie pro malé cestovatele časem“ přesně vystihuje princip hry, která začne fakty a postupně se díky představivosti rozvine ve zkoumání typu „co by bylo, kdyby“.

Z knihy Sauroprdi
Z knihy Sauroprdi
Z obálky knihy Sauroprdi
3 fotografie

Protože kniha má podobu dialogu dítěte s tetou paleontoložkou, s níž zažije na vykopávkách báječné prázdniny, může si dovolit uvolněný jazyk. A to včetně výrazu sauroprdi, odvozeného od objevu, že dávní býložraví veleještěři produkovali při zažívání opravdu hodně plynů.

Vědě přece nezní nic vulgárně, počínaje dotazem zvídavého kluka ze slavné komedie S tebou mě baví svět „Prdí hadi?“ a konče zkoumáním zkamenělých výkalů pravěkých zvířat právě v Sauroprdech.

Popravdě i dospělé pobaví „prdolity“ neboli dochované bublinky střevních plynů stejně jako propočty, kolik plynu asi vypustili do ovzduší brachiosauři se svými obřími vegetariánskými porcemi, jestliže obyčejná dnešní kráva se hravě dostává přes dvě stě litrů denně.

Dinosauři jsou zkrátka v knize použiti jako přitažlivá vstupní brána do říše vědomostí, které sahají daleko za prehistorický svět. Mimo jiné se tady děti dočtou, nač vlastně potřebujeme bakterie nebo proč je metan nebezpečný.

Mohou si připadat jako skuteční výzkumníci, když v publikaci naleznou slovníček odborných výrazů nebo detailní nákresy; mimochodem výtvarně osobité ilustrace obecně převyšují obvyklý standard dinosauřích omalovánek.

Jestli mohli impozantní tvorové svou nadměrnou plynatost opravdu využívat při pohybu, vzájemném soupeření nebo při hledání potravy a partnerů, je už věcí obraznosti, kterou Sauroprdi podporují.

A pokud rodiče uznávají půvab nonsensu, pak unesou i jazykové hříčky, natožpak teorii, jak by mohla druhohorní stvoření díky svým „nafukovacím kapsám“ přežít pád asteroidu.

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