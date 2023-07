Noční můry a intenzívní terapie, fyzicky už jsem téměř v pořádku, svěřil se Rushdie

„Mám velmi dobrého terapeuta, který má hodně práce,“ řekl Rushdie, který po útoku strávil šest týdnů v nemocnici a nevidí na jedno oko. „Mám šílené sny,“ dodal.

Rushdie byl pobodán loni začátkem srpna v neziskovém vzdělávacím centru Chautauqua Institution na západě amerického státu New York, kde se měl účastnit debaty o tom, že Spojené státy slouží jako azyl pro pronásledované spisovatele a umělce v exilu. V souvislosti s pokusem o atentát, při němž byl zraněn i moderátor rozhovoru, úřady zatkly 24letého Hadiho Matara a obvinily jej z napadení a pokusu o vraždu. Podezřelý vinu popřel.

Jak Salman Rushdie uvedl, pokud jde o jeho účast na soudním procesu s pachatelem, zatím je „rozpolcený“. Bude to záležet na tom, zda pachatel změní svůj postoj. „Pokud změní své prohlášení týkající se viny na vinen, nebude se jednat o soudní proces, ale jen o rozsudek, a v tom případě to může být tak, že moje přítomnost nebude vyžadována,“ řekl spisovatel. „Jsem rozpolcený. Jedna část mě tam chce jít, stát v soudním síni a dívat se na něj,“ uvedl Rushdie. Jeho druhá část to má ale jinak.

Jak dodal, teď je pro něj hlavně důležité, že se mu daří pokračovat dál v životě. V současné době pracuje na knize o svém napadení, která mu pomáhá vyrovnat se s tím, čím si prošel. Jak řekl BBC, kniha nebude mít víc „než pár stovek stránek“.

Rushdie se narodil v Indii, od mládí však žil v Británii a má také americké občanství. Jméno držitele Bookerovy ceny za román Děti půlnoci se stalo symbolem boje za svobodu projevu poté, co íránský duchovní vůdce Rúholláh Chomejní v roce 1989 vydal pokyn (fatvu) k zabití Rushdieho za román Satanské verše. Část muslimů tuto knihu považuje za urážku islámu a spisovatel kvůli své tvorbě léta dostával výhrůžky smrtí.