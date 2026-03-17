A jestli ho našel? „To nelze, ale hledat nepřestávám. Zrodil se mimo jiné ze zlatovlasého chlapce, jemuž doma říkali Král sluníčko, či z kluka spícího ve vlaku nebo jiného, co v louži vedl námořní bitvu,“ prozradil známý tvůrce rozhlasového seriálu Stopy, fakta, tajemství.
Po třiceti letech pátrání po jeho osudu už letce a spisovatele Antoine de Saint-Exupéryho musíte znáte lépe než kdokoliv jiný. Jaký byl?
Byl komunikativní, zábavný, někdy naopak mlčenlivý, zahloubaný do sebe. Typ muže, jehož neobyčejně vnímavé nitro se dokázalo skloubit s chlapskou odvahou. Měl charisma, díky němuž přitahoval zejména ženy. Inspirovaly ho a on je. Některé byly pro něho schopné udělat i zdánlivě nemožné.
Dorazil evidentně ne v dobré kondici, přesto američtí velitelé souhlasili s tím, že podnikne – mimochodem podle plánu svůj úplně poslední – průzkumný let.