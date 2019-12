KVÍZ: Dnes by byli staříci. Otestujte si znalosti příběhů Rychlých šípů

13:00 , aktualizováno 13:00

Přesně 17. prosince to bylo 81 let, co začal na zadní straně časopisu Mladý hlasatel vycházet obrázkový seriál Rychlé šípy. Zrodilo se tak jedno z nejznámějších děl našeho předního spisovatele pro mládež Jaroslava Foglara. Otestujte si v našem kvízu, jak dobře příběhy pětice kluků znáte.