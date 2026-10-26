Proč vlastně Alžbětě říkali Erzsi?
Jmenovala se Alžběta a Erzsi je zkrácenina jejího jména v maďarštině – Erzsébet. Jde tedy o zdrobnělinu maďarského jména. V rodině totiž měli Alžbět více. Všechny vnučky císařovny se po své babičce jmenovaly Alžběta (Elisabeth), jak bylo tehdy zvykem, a toto byla cesta, jak je mezi sebou rozlišit. Korunní princ měl navíc maďarštinu velice rád, stejně jako jeho matka, které se chtěl neustále zavděčit. Proto své dceři říkal Erzsi.
Erzsi asi nebyla úplně standardní princezna…
Určitě ne. Byla neobyčejná, extravagantní, šokující a provokující.
Propadla spiritistickým seancím a pokoušela se vyvolávat duchy předků. Snažila se přivolat zejména svého nešťastně zesnulého otce a také tragicky zesnulého milence.