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Rudá arcivévodkyně. Vnučka Franze Josefa jezdila na demonstrace rolls-roycem

Robert Oppelt
  14:00

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Osudy vnučky Františka Josefa Erzsi přibližuje kniha Dagmar Beniakové. | foto: Dagmar Beňaková, Grada

Česko si připomíná pět set let od nástupu Habsburků na český trůn. Spisovatelka Dagmar Beňaková se dlouhodobě zabývá posledními generacemi panovnického rodu. Její kniha Osudy vnučky císařovny Sisi připomíná arcivévodkyni Alžbětu, zvanou Erzsi, jedinou dceru korunního prince Rudolfa a nejmilovanější vnučku císaře Františka Josefa, která byla vším, jen ne princeznou z pohádky. Měla zvláštní záliby, třeba křížila vlky a vlčáky, měla milence a kvůli politickým názorům se jí přezdívalo Rudá arcivévodkyně.

Proč vlastně Alžbětě říkali Erzsi?
Jmenovala se Alžběta a Erzsi je zkrácenina jejího jména v maďarštině – Erzsébet. Jde tedy o zdrobnělinu maďarského jména. V rodině totiž měli Alžbět více. Všechny vnučky císařovny se po své babičce jmenovaly Alžběta (Elisabeth), jak bylo tehdy zvykem, a toto byla cesta, jak je mezi sebou rozlišit. Korunní princ měl navíc maďarštinu velice rád, stejně jako jeho matka, které se chtěl neustále zavděčit. Proto své dceři říkal Erzsi.

Erzsi asi nebyla úplně standardní princezna…
Určitě ne. Byla neobyčejná, extravagantní, šokující a provokující.

Propadla spiritistickým seancím a pokoušela se vyvolávat duchy předků. Snažila se přivolat zejména svého nešťastně zesnulého otce a také tragicky zesnulého milence.

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