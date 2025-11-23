GLOSA: Rozverné básničky. To je svět, kde hovězí kope, svetr kouše a zelí bolí hlávka

Mirka Spáčilová
  14:48
Nejdříve vyšly Divoké básničky či Neochočené básničky, nyní jejich autorka Alena Müllerová přidala Rozverné básničky. Její verše opět ilustrovala Denisa Grimmová, kterou v animovaném světě proslavil film Myši patří do nebe, a znovu je to čtení stejně hravé jako děti, kterým je kniha určena.
Fotogalerie

Z knihy Rozverné básničky | foto: Grada

Nevěřte tomu, že nonsensovou poezii děti nepřijmou. Naopak, rozpustilé kouzlo nesmyslu vnímají naprosto přirozeně, ostatně samy je s radostí dál rozvíjejí.

V jejich fantazii může mít had docela logicky problémy s vyslovováním sykavek, šneci mohou klidně vyděsit okolní přírodní osazenstvo rychlostí, s níž závodí na motorkách, zákeřný svetr dokáže nebohého nositele pořádně pokousat, a jestli někdo vlastní tak obrovské břicho, že se na něm dá sáňkovat, nic přece nebrání následné proměně mohutného panděra dejme tomu v trampolínu.

Denisa Grimmová a Alena Müllerová s knihou Rozverné básničky
Z knihy Rozverné básničky
Z knihy Rozverné básničky
Z knihy Rozverné básničky
4 fotografie

Obraznost tu jde navíc ruku v ruce s melodickou samozřejmostí, takže se jednotlivé básničky snadno pamatují. Třeba veršovánka, kterak „jedno mračno nastydlo se, udělalo kých“, a když posléze „přetrhlo se v pase, začal padat sníh“. Nebo „mol a spol.“, který ke škodě kabátu bohužel nebyl jen jeden.

Mimo veselých mikropříběhů v Rozverných básničkách děti objeví, že s bohatstvím češtiny si lze hrát nad rámec povinné četby. Najde se tu zelí, které bolí hlávka, želva, jež potká želé, nebo bedly sídlící u vesnice Blíževedly.

Zjistí, co závidí veška blešce či jaká nebezpečí skrývá vaření, pokud maminku u plotny kopne hovězí nadivoko. A mimochodem, na obrázku Denisy Grimmové vypadá útočné maso opravdu dost zlověstně!

Ale přitom se dá knížka použít k výuce, přinejmenším Velké slovní povstání Léta Páně 2025, kde hospodskou rvačku rozpoutají jinak nudní patroni gramatiky, totiž slovní druhy.

Byť osobně mám raději kratší, ve výrazivu úspornější, přesnější a překvapivější z Rozverných básniček, i mluvnické opáčko přišlo vhod, natožpak povzdech „Rozhlédnu se vůkol, všude samý úkol“. Školáci autorce rozumějí.

A co se dospělých týče, žádá se od nich jediné: aby přestali knihu zkoumat z povýšené nadřazenosti rozumové reality a přijali existenci jiného, mile praštěného světa.

Proč by mátoha nemohla nosit v batohu mamuta, Soňa sbírat slony nebo ovocné plody tančit v soutěži StarDance? Naštěstí lehce zaskočenému čtenáři nehrozí nic horšího než mému favoritovi, zajíci, který slovy básnířky „čučí vždycky doblba jako správný čučící“.

