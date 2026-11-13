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Jak polidštit generála. Kouč učil mluvit Petra Pavla, ale špunt v puse mu neprošel

Elen Černá
Vysíláme   11:00
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Před volbami ho oslovili lidé z týmu Andreje Babiše i Petra Pavla. Vybral si druhého z nich a o svých zážitcích napsal knihu „Jak se dělá prezident“. Herec, spisovatel a rétorický kouč Josef Kubánik je hostem Rozstřelu.

Rozstřel

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Hostem Rozstřelu je Josef Kubánik, herec a publicista, autor nové knihy s názvem „Jak se dělá prezident“ o zákulisí kampaně prezidenta Petra Pavla. Pořad moderuje Elen Černá.
Hostem Rozstřelu je Josef Kubánik, herec a publicista, autor nové knihy s názvem „Jak se dělá prezident“ o zákulisí kampaně prezidenta Petra Pavla. Pořad moderuje Elen Černá.
Hostem Rozstřelu je Josef Kubánik, herec a publicista, autor nové knihy s názvem „Jak se dělá prezident“ o zákulisí kampaně prezidenta Petra Pavla. Pořad moderuje Elen Černá.
Hostem Rozstřelu je Josef Kubánik, herec a publicista, autor nové knihy s názvem „Jak se dělá prezident“ o zákulisí kampaně prezidenta Petra Pavla. Pořad moderuje Elen Černá.
6 fotografií

K Petru Pavlovi se dostal shodou náhod. Nejprve mu kamarádka nabídla spolupráci s Andrejem Babišem, kterou odmítl. „Řekl jsem jí, že hodnoty pana Babiše jsou jiné než moje hodnoty, takže do toho nepůjdu.“ Z ryze profesního hlediska, jak později přiznal, by ho ale práce s Andrejem Babišem lákala. „Jo, mě by to určitě bavilo, protože tam je tolik práce. Navíc bych to pole chtěl prozkoumávat a zjistit, co za tím je, proč to vypadá, jak to vypadá.“ Později se přes další známosti dostal k týmu Petra Pavla. „Shodou tolika obrovských náhod se to nakonec podařilo.“

Generál mluvil rozvláčněji

Josef Kubánik popsal i hlavní úskalí tehdejšího projevu Petra Pavla. „Měl jsem dojem, že pan generál mluvil možná trošku rozvláčněji, a navíc se bránil tomu, aby některé věci opakoval. Měl za to, že když už to v nějakém rozhovoru jednou řekl, že už by to víckrát říkat nemusel.“ Kolegové z týmu mu podle Kubánika opakovali, že to je právě naopak. Jeho názor se musí dostat k co největšímu počtu lidí.

Vztah kouče a klienta podle hosta Rozstřelu nebyl jen o profesi. „Naše rozhovory nebyly jenom striktně o tom, jak mluvit, jaké technické věci ovládat, ale byly to i lidské rozhovory.“ Petr Pavel mu to potvrdil i věnováním do knihy, kde mu poděkoval za „polidštění“ generála. „A to si myslím, že je nejpřesnější obrat k tomu, co jsme dělali.“

Hostem Rozstřelu je Josef Kubánik, herec a publicista, autor nové knihy s názvem „Jak se dělá prezident“ o zákulisí kampaně prezidenta Petra Pavla. Pořad moderuje Elen Černá.

Čtyři hodiny týdně, pak podle potřeby

Spolupráce začala o prázdninách, volba byla v lednu. „Tenkrát jsem si řekl o čtyři hodiny týdně. Takže jsme se na čtyři hodiny týdně scházeli, ale jak se blížily volby, tak už se ten čas proměňoval podle potřeby.“

Na dotaz, zda používal některé metody známé z filmu „Králova řeč“, jako bylo čtení do obrovského hluku nebo zpívání s míčky v puse, host Rozstřelu odpověděl, že tyto konkrétně ne, ale že herci běžně při rozmlouvání používají metodu korkového špuntu v puse. Což na jedné schůzce v Pardubicích zkusila asistentka budoucímu prezidentovi navrhnout, ale narazila. „Jak jsem znal pana generála, tak jsem už dopředu věděl, že to neuspěje. Jenom se ozvalo: ‚No to snad ne.‘ A okamžitě jsme všichni věděli, že to neprojde.“

Klíčové podle kouče rétoriky je pochopit, kdo před vámi sedí. „Někdo je, a to je i případ pana prezidenta, jako houba. Nasává informace, musí jim porozumět a potom v pravý čas si je vytáhne. A když to pochopíte, tak zároveň zjistíte, že špunty nebo míčky nebo křik nemají šanci projít.“

Co fungovalo? Povídání si

Nejvíc podle Josefa Kubánika fungovalo, když si prostě povídali. Technické věci jako dýchání, pauzy nebo vycpávková slova řešili až nakonec. „Kdybych po něm chtěl jenom zvládání těchto technických věcí, tak se to nějak zastaví, zasekne. Začne myslet hlavně na techniku, ale nebude mít obsah. A ten obsah je mnohem důležitější.“ Postup byl podle kouče cihla po cihle. „Technické věci u mě byly až na posledních místech.“

Přestože Petr Pavel je generál, a tedy zvyklý velet, měl prý i on problém s hlasitostí. Když se ho jednou moderátorka zeptala, zda šestnáctá řada v divadle nebyla pro generála problém, odpověděl: „Zrovna trošku byla.“ Kouč to řešil hravě: „Já jdu do šestnácté řady, povídejte, a když vás neuslyším, jenom na vás zamávám.“

Kniha jako literární fikce

Josef Kubánik byl vázán smlouvou o mlčenlivosti, a proto knihu „Jak se dělá prezident“ napsal jako literární fikci. „Nejsou to příběhy, které se opravdu staly, respektive nejsou tak vyprávěné. Je to fikce, kdy si povídá novinářka s lektorem rétoriky.“ Prezidentovi dal knihu přečíst jako prvnímu. „On mi pak řekl: Napsal jste to chytře, jenom my dva víme, jak to opravdu bylo.“

Co je mód „P“? Jaké byly vztahy v Pavlově týmu? Proč flanelová košile zvítězila nad oblekem? A jak lektor vzpomíná na okamžik, kdy ho prezident vynechal při děkování? I na to odpovídal Josef Kubánik v Rozstřelu.

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