Dnešní generace rodičů a dětí spolu lépe komunikují, všímá si spisovatelka

Nová kniha Kamarádové spisovatelky Petry Soukupové, která vznikla ve spolupráci s firmou Ababu prodávající hračky. (listopad 2025)

Lucie Procházková
  16:00
Petra Soukupová se pustila do spisovatelské výzvy. Své obvyklé cílové skupině navzdory se uvolila napsat knížku pro ty nejmenší a v listopadu tak vyšla první ze série Kamarádové. V rozhovoru pro iDNES.cz přibližuje, proč se jí do díla původně vůbec nechtělo a představuje také další novou knihu pro teenagery o mentální anorexii. „Děti i rodiče by si o tom měli přečíst,“ vysvětluje výběr tématu.

Knížka Kamarádové s podtitulem Róza nechce do školky a Hugo nechce spát vyšla pod značkou rodinné firmy Ababu, která vyrábí hračky. Jak tato spolupráce vznikla?
Majitelka Ababu Jitka Charvátová, která firmu provozuje s manželem, čte moje knihy a líbí se jí. Právě kvůli tomu mě oslovila, jestli bych nenapsala něco pro takhle malé čtenáře. Vlastně ještě nečtenáře, protože jim knihu předčítají rodiče. To od ní bylo docela odvážné, protože jsem ještě nikdy nic takového nepsala.

Za naší generace se moc neřešilo, jak se dítě cítí a co prožívá, řešily se hlavně vnější výsledky jako známky ve škole.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
4. prosince 2025  16:02

