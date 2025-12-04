Knížka Kamarádové s podtitulem Róza nechce do školky a Hugo nechce spát vyšla pod značkou rodinné firmy Ababu, která vyrábí hračky. Jak tato spolupráce vznikla?
Majitelka Ababu Jitka Charvátová, která firmu provozuje s manželem, čte moje knihy a líbí se jí. Právě kvůli tomu mě oslovila, jestli bych nenapsala něco pro takhle malé čtenáře. Vlastně ještě nečtenáře, protože jim knihu předčítají rodiče. To od ní bylo docela odvážné, protože jsem ještě nikdy nic takového nepsala.
Za naší generace se moc neřešilo, jak se dítě cítí a co prožívá, řešily se hlavně vnější výsledky jako známky ve škole.