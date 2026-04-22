Praha 1949, atentát na šéfa komunistické policie. Trvalo 75 let, než u nás román vyšel

Dříve zapovězení, dnes po dlouhých letech vydaní. Román česko-rakouského diplomata, novináře a spisovatele Friedricha Bruegela Spiklenci, jež zachycuje nástup komunistické totality, vychází po 75 letech poprvé v češtině. První představení knihy se uskuteční 28. května v pražském Centru Langhans.
K oslavě prvního výročí vítězného února se 26. února 1949 na Václavském náměstí...

K oslavě prvního výročí vítězného února se 26. února 1949 na Václavském náměstí uskutečnila přehlídka a slavnostní pochod lidových závodních milic a útvarů SNB. Na snímku Rudolf Slánský připevňuje na standartu lidových milicí stuhu s heslem prezidenta Gottwalda „Kupředu, zpátky ni krok".

Akce tam nabídne moderované diskuse s germanistou a překladatelem Jiřím Stromšíkem, čtení vybraných ukázek v podání herce Miloslava Königa nebo ukázky autentických vzpomínek pamětníků z databáze Paměti národa.

Román vyšel německy v roce 1951 v Curychu, o rok později anglicky v Londýně, ale česká společnost má možnost seznámit se s ním teprve nyní.

Děj Spiklenců (Verschwörer) je zasazený do pražských kulis o velikonočním týdnu roku 1949, kdy se odehraje atentát na šéfa komunistické tajné policie. Následuje zatčení a bleskové vyšetřování širší opoziční skupiny, jež je obviňována i z mnoha dalších zločinů. Jediný týden stačí na zpečetění osudu toho, který se rozhodl zlu vzdorovat, i na další kariérní postup věčného kolaboranta, prospěcháře a oportunisty.

„Skutečnost, že tu knihu za ta léta nikdo v češtině ještě nevydal, jde podle mne na vrub tomu, že to je kniha napsaná původně německy a vyšla mimo československé exilové struktury. Objevil ji až německý publicista Jürgen Serke, který Friedricha Bruegela zařadil do své knihy,“ uvedla za nakladatelství Sterne Eva Jelínková.

Na akci v pražském Centru Langhans naváže řada dalších aktivit, například představení knihy na veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem při doprovodném programu k československé exilové literatuře, debaty v Institutech Paměti národa po republice nebo zapojení knihy do seminářů Paměti národa pro učitele společenskovědních předmětů.

Rakouský a československý spisovatel Friedrich Bruegel byl vedoucím československé vojenské mise v Berlíně. Svůj post opustil nedlouho poté, kdy byl ve vykonstruovaném soudním procesu k trestu smrti oběšením odsouzen významný představitel zahraničního československého protinacistického odboje generál Heliodor Píka.

Sociální demokrat Bruegel v roce 1950 napsal svému zaměstnavateli, ministerstvu zahraničních věcí, rezignační dopis, v němž se vyznává ze své příslušnosti k dělnickému hnutí, za jehož principy vždy bojoval, a prohlašuje, že jeho minulý život mu „zapovídá mlčet nebo dokonce napomáhat současnému vývoji v Československu, které nesměřuje k socialismu, nýbrž ke zkorumpované policejní diktatuře“.

Emigroval do Londýna, kde žil do své smrti v roce 1955.

22. dubna 2026  10:16

