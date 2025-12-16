Děsy a běsy otce Rychlých šípů. Smrt Foglara fascinovala odmala, říká znalec

Roman Šantora

Lukáš Kašpar
  20:00
Ponurost, temnota, tajemství a všudypřítomný dech smrti. I tohle je jedna z nejsilnějších stránek tvorby Jaroslava Foglara, stvořitele nesmrtelných Rychlých šípů a legendární Stínadelské trilogie. Tedy, trilogie… Našly se totiž fragmenty zamýšleného čtvrtého pokračování s Rychlými šípy, jež působí místy skutečně děsivě. Kde se v autorovi brala fascinace smrtí, nehodami a tajemnem? Jaké pochmurné situace sám zažíval? I o tom vypráví znalec Foglarova díla a života Roman Šantora.

Foglarovky

Slídící Vontové i epický souboj na závěr. Tvůrce představuje deskovku s Rychlými šípy

Stínadla a jejich tvůrce Vladimír Chvátil

Vladimír Chvátil je známý český vývojář a designér deskových a počítačových her. Aktuálně je na...

Hledání vysněného ráje. Chata v Jezerní kotlině popkulturu využívá i odsuzuje

Ilustrace Pavla Čecha k Chatě v Jezerní kotlině

VIDEO Chata v Jezerní kotlině je možná nejznámější český román o přátelství a hledání ideálního místa,...

První setkání s krutou stránkou světa, vzpomíná Písařík na čtení foglarovek

Chata v Jezerní kotlině očima Martina Písaříka

VIDEO Herec Martin Písařík se vyznává ze své lásky k foglarovkám. „Sám jsem chodil k Jestřábovi do...

Rychlé šípy se vracejí do Stínadel a s nimi do trafik i všechny další slavné foglarovky

První a zatím poslední nejnovější vydání Záhady hlavolamu dělí 85 let.

Po 85 letech od prvního vydání v příloze časopisu Mladý hlasatel se do trafik vrací román Záhada...

Jak dobře znáte foglarovku Chata v Jezerní kotlině? Vyhrajte ji v soutěžním kvízu

Obálky nových vydání knih Jaroslava Foglara

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou...

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.