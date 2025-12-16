V nové knize Za oponou Stínadel otiskujete fragmenty připravovaného čtvrtého románu o Rychlých šípech. Jak daleko ho Jaroslav Foglar dotáhl?
V jeho bytě, který byl dlouho kvůli soudním sporům zapečetěn, jsme před několika lety našli asi půldruhé kapitoly a několik stránek poznámek, co by v té knize mělo být. Začal s ní v osmdesátých letech, kdy ještě nemohl vyjít třetí román ze Stínadel Tajemství Velkého Vonta, napsaný o dekádu dříve, a občas se k přípravě čtvrté knihy vracel až do poloviny 90. let, když už byl často v nemocnici.
Dostal se do situace, kdy si svůj život fabuloval. Foglar byl do jisté míry přesvědčený o své genialitě a také o tom, že plno věcí vymyslel.