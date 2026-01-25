RECENZE: Špionážní příběh z časů, kdy měli Estonci plné zuby sovětských manýr
Českým čtenářům jej poprvé představuje nakladatelství Maraton, knihu přeložila a doslov napsala Anna Sedláčková.
Označili jsme Smrt dokonalé věty za špionážní příběh, ovšem důležitější je to, co se kolem něj děje. Odehrává se na přelomu 80. a 90. let minulého století, kdy se rozpadal Sovětský svaz a Estonci, mající již dávno plné zuby sovětských manýr a násilné rusifikace, s níž se v drtivé většině vnitřně nikdy nesmířili, cítí šanci na obnovení nezávislosti země.
Skupinka mladých disidentů za pomoci bývalé ruské učitelky, teď zaměstnané u KGB, pašuje na západ agenturní složky, které se té Rusce daří ofotografovat.
Nechybí ani romantická linka mezi mladou Estonkou a ruským ekonomem z Leningradu („To sis nemohla najít někoho jiného než Rusáka?“ ptá se jí znechuceně babička), jejichž vztah však neskončí dobře.
Ti mladí lidé jsou přirozeně sledováni agenty KGB z řad Rusů i Estonců, jejichž drsné praktiky pozná jeden z disidentů na vlastní kůži. Ale když v srpnu 1991 neuspěje v Moskvě protigorbačovská opozice s pokusem o puč, je rozhodnutu i o osudu Estonska, které opět získává svobodu.
Smrt dokonalé věty
autor: Rein Raud
nakladatelství: Maraton
Román Reina Rauda je pozoruhodný nejen obsahově, ale i stylem. Do dějových propletenců s precizně vykreslenými postavami a vytříbenými dialogy vstupuje autor s líčením vlastních zážitků a názorů, připomíná, věcně a bez sentimentality, například deportace desetitisíců Estonců na Sibiř za Stalinovy éry, nucené zavádění ruštiny i do předškolních zařízení nebo pronásledování estonské kultury a zvyklostí.
Přesto mu nechybí ani ironie a humor. A nedělá si iluze. Když se jeden z bývalých estonských agentů KGB v již nezávislém státu objeví v nové významné roli, nabízí se poněkud cynická otázka: komu asi slouží?
