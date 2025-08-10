Ten den se to Danu Lambertovi všechno totálně... Napíšu podělalo, ale prsty svrbí nutkáním použít mnohem jadrnější a přesnější výraz. Jeden výstřel. Jeden pitomý výstřel a dosavadní život, který ani tak nebyl nedělním špacírem prosluněným parčíkem, šel totálně do kopru.
Veterán z Vietnamu Dan neviděl jiné východisko, než nakopnout ten stařičký pick-up, který byl vlastně na počátku jeho průšvihu, a zmizet. Vzít do zaječích, prásknout do bot. A cestou si alespoň trochu srovnat myšlenky a přijít na alespoň trochu přijatelné řešení. Netuší přitom, že je mu v patách hodně výstřední pár lovců odměn. A také spisovatel Robert R. McCammon, který jeho zoufalou cestu za nadějí, odpuštěním a snad i vykoupením sleduje s dychtivostí a umem mistrného vypravěče, jemuž každou další větu čtenář nedočkavě rve ještě horkou od klávesnice.
Roberta R. McCammona jsem před časem zaregistroval v souvislosti s vynikajícím románem Smrt před úsvitem, který ještě nesl stopy „kingovského“ přístupu k psaní. Odejít na jih už je ale někde úplně jinde. Dokonalá kontrola nad spádem příběhu zůstala. Stejně tak autorova schopnost popsat scénu a situaci tak barvitě, že ji okamžitě plasticky vidíme před očima.
Navíc je tu groteskní, černočerný humor a především panoptikum postav, z něhož každá je nějakým způsobem ujetá, bizarní, nebezpečná, komická nebo děsivá. S výjimkou Dana Lamberta a jeho neplánované společnice Arden Hallidayové. Nechtějte předem vědět nic konkrétního o ději knihy ani o hlavních hrdinech. Vychutnávejte si s čistým štítem dramatické zvraty, napínavé okamžiky a jiskřivé dialogové výměny, které jako by vypadly z těch nejlepších filmů bratří Coenů.
Ostatně kdyby podle Odejít na jih někdo osvícený chtěl natočit film nebo seriál, má v ruce ideální látku. A když máte pocit, že vás už nic nepřekvapí, přijde Robert R. McCammon se závěrem, který vás na dlouhé minuty umlčí. Je to jedno z nejkrásnějších, nejcitlivějších, nejlidštějších a nejdojemnějších knižních finále, s kterým jsem se setkal za hodně dlouhou dobu. Síla, odhodlání, víra a naděje. To vše vám Odejít na jih poskytne.