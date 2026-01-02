Čtenáři hodnotí Stíny minulosti jako jeden z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší příběh kriminalistky Eriky Fosterové. Vy sám jste přiznal, že knihu rozkrývající pozadí smrti Eričina manžela jste v hlavě nosil už dlouho. Proč na ni došlo právě teď?
Ano, už delší čas jsem cítil, že tento příběh musím odvyprávět, protože v této sérii jsem vydal už mnoho knih, v nichž prozrazuju různé útržky z Eričiny minulosti, a spousta čtenářů se mě vyptávala, co se jejímu manželovi stalo, zda se to někdy objasní. A teď jsem měl zkrátka pocit, že už uzrál ten správný čas na to, abych se do minulosti vrátil. A musím říct, že po osmi knihách, co už jsem Erice věnoval, znám charakter její postavy velmi dobře a bylo o čem psát.
Občas mi chybí anglický smysl pro humor, čímž nechci říct, že by Slováci nebyli vtipní, nicméně jejich smysl pro humor je prostě jiný.