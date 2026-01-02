Slovensko je jako z Hunger Games. Píšu i díky němu, říká britský spisovatel Bryndza

Premium

Fotogalerie 9

Robert Bryndza je jedním z nejprodávanějších autorů knižních detektivek současnosti. I v Česku. V jeho poslední knize se kriminalistka Erika Fosterová po letech utká s vrahem svého manžela. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Helena Cejpová
  20:00
Narodil se v přímořském městě na východě Británie, a ačkoliv už jako náctiletý vášnivě rád psal, pokusil se nejdřív o kariéru herce. Ta spisovatelská se mu zdála příliš nedostižná. Přesto se svého snu nevzdal a pár let nato, co se usadil ve slovenské Nitře, rodném městě svého životního partnera, stal se Robert Bryndza jedním z nejprodávanějších autorů knižních detektivek současnosti. I v Česku. V jeho poslední knize se kriminalistka Erika Fosterová po letech utká s vrahem svého manžela.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Čtenáři hodnotí Stíny minulosti jako jeden z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší příběh kriminalistky Eriky Fosterové. Vy sám jste přiznal, že knihu rozkrývající pozadí smrti Eričina manžela jste v hlavě nosil už dlouho. Proč na ni došlo právě teď?
Ano, už delší čas jsem cítil, že tento příběh musím odvyprávět, protože v této sérii jsem vydal už mnoho knih, v nichž prozrazuju různé útržky z Eričiny minulosti, a spousta čtenářů se mě vyptávala, co se jejímu manželovi stalo, zda se to někdy objasní. A teď jsem měl zkrátka pocit, že už uzrál ten správný čas na to, abych se do minulosti vrátil. A musím říct, že po osmi knihách, co už jsem Erice věnoval, znám charakter její postavy velmi dobře a bylo o čem psát.

Občas mi chybí anglický smysl pro humor, čímž nechci říct, že by Slováci nebyli vtipní, nicméně jejich smysl pro humor je prostě jiný.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

Nejčtenější

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Kolegové vzpomínají na zesnulého herce Nečase. Záchranáři popsali, co se mu stalo

Herec Pavel Nečas si ve filmu Bajkeři zahraje trenéra bruslařek na letním...

Nečekaný odchod herce Pavla Nečase, který zemřel poslední den loňského roku, zasáhl jeho kamarády a kolegy nejen z herecké branže. Na sociálních sítích na něj vzpomíná například sportovní komentátor...

Bardotová jako sexsymbol i ochránkyně zvířat. Připomeňte si její významné milníky

Brigitte Bardotová ve filmu A coeur joie (1967)

Herečka Brigitte Bardotová (†91) poznala světovou slávu i její odvrácenou tvář. Smysl života nakonec našla v ochraně zvířat. Ve Francii prosadila například zákon o milosrdnějším způsobu zabíjení na...

Zemřela Brigitte Bardotová. Filmové hvězdě bylo 91 let

Herečka Brigitte Bardotová

Zemřela francouzská herečka a filmová legenda Brigitte Bardotová. Bylo jí 91 let. Uvedla to agentura AFP s odkazem na Nadaci Brigitte Bardotové. V listopadu se herečka zotavovala po pobytu v...

RECENZE: Čaroděj třetí kategorie? Pohádka Největší zázrak si s hrdinou neporadila

50 % Premium
Jan Budař v pohádce Největší zázrak

Slovenská koprodukční pohádka Největší zázrak, kterou ČT uvedla na Boží hod, přidala k tradiční love story princezny a plebejce jednu slibnou postavu, čaroděje nešiku. Ale bohužel ji využila pramálo,...

Slovensko je jako z Hunger Games. Píšu i díky němu, říká britský spisovatel Bryndza

Premium
Robert Bryndza je jedním z nejprodávanějších autorů knižních detektivek...

Narodil se v přímořském městě na východě Británie, a ačkoliv už jako náctiletý vášnivě rád psal, pokusil se nejdřív o kariéru herce. Ta spisovatelská se mu zdála příliš nedostižná. Přesto se svého...

2. ledna 2026

Finále seriálu Stranger Things vydělalo za dva dny v kinech přes 515 milionů korun

Promítání finále 5. řady seriálu Stranger Things v hollywoodském divadle...

Finále seriálu Stranger Things streamovací platformy Netflix vydělalo na Silvestra a Nový rok v kinech přes 25 milionů dolarů (asi 515 milionů korun). Poslední, více než dvouhodinový díl ságy o...

2. ledna 2026  18:38

RECENZE: Cítíte se trochu out? Přečtěte si novou knihu od Petry Soukupové

Premium
Nová kniha Kamarádové spisovatelky Petry Soukupové, která vznikla ve spolupráci...

Katka je nějaká divná – takový je výchozí bod nové prózy Petry Soukupové. I když ta kniha se jmenuje opačně: Katka už nebude divná. Té titulní holce je patnáct, má těsně před maturitou, žije v...

2. ledna 2026

Co se loni nejvíc hrálo na Óčku? Bruno Mars v duetu s Rosé, Lady Gaga a Calin

Bruno Mars s cenou za nejlepší popové album. (Grammy 2013)

Jaký byl uplynulý rok v populární hudbě, ukázalo opět silvestrovské vysílání na Óčku. Ve stovce nejhranějších klipů odpočítávající přelom roku se nejvíce prosadil Bruno Mars, Lady Gaga a z domácích...

2. ledna 2026  15:12

Víte, jak ten plyšák bude hořet? V kostýmu Jů bych chtěl být pohřbený, plánuje Lábus

Premium
Jiří Lábus a Jů (20. 1. 2005)

Psal se 4. leden 1981, když se na televizních obrazovkách poprvé objevilo Studio Kamarád s plyšovými postavami Jů a Hele. Ta první, vysoká a zelená, už od té doby svůj hlas nezměnila. Propůjčil jí ho...

2. ledna 2026

Když třetí Avatar dost nevydělá, prozradí Cameron další děj na tiskové konferenci

James Cameron na světové premiéře filmu Avatar: Oheň a popel

Scenárista a režisér James Cameron se nechal slyšet, že pokud třetí díl ságy Avatar s podtitulem Oheň a popel v kinech propadne, další filmy točit nebude a uspořádá tiskovou konferenci, na níž...

2. ledna 2026  12:34

Tommy Lee Jones přišel o dceru Victorii, zahrála si s ním v Mužích v černém

Americký herec a režisér Tommy Lee Jones se svou dcerou Victorií (vpravo) a...

Ve věku 34 let náhle zemřela Victoria Jones, dcera oscarového herce Tommyho Lee Jonese. Podle informací amerických médií byla nalezena bez známek života v hotelu Fairmont v San Franciscu. Příčina...

2. ledna 2026  11:13

DESKY ROKU: Vzdejme hold King Crimson, zapomeňme na Davida, Mišíka či Marpa

Projekt BEAT složený z legend progresivní rockové hudby.

Absolutní hodnocení si v roce 2025 na iDNES.cz vysloužilo jediné album, koncertní záznam, vzdávající hold fenomenálním King Crimson. Skvěle si vedly i novinky kapel Suede, Helloween nebo zpěvačky FKA...

2. ledna 2026  9:42

GLOSA: Rozhořčení vs. nadšení. Zakončení Stranger Things dělí diváky na dva tábory

Premium
Millie Bobby Brown v roli Eleven a Finn Wolfhard jako Mike Wheeler ve Stranger...

Co v roce 2016 odstartovalo jako zprvu relativně nenápadná pocta dílu Stephena Kinga, filmům Stevena Spielberga a osmdesátkové estetice, skončilo počátkem roku 2026 velkolepým finále, stejnou měrou...

1. ledna 2026  15:01

Pískal si a smál se, vzpomíná na Pavla Nečase tvůrce Okresního přeboru

Pavel Nečas v Okresním přeboru

Ikonickou roli hospodského Luboše Matějky v seriálu Okresní přebor dal Pavlu Nečasovi režisér Jan Prušinovský. Původně měl však s hercem, který na Silvestra náhle zemřel v 59 letech, jiné úmysly....

1. ledna 2026  14:55

Kolegové vzpomínají na zesnulého herce Nečase. Záchranáři popsali, co se mu stalo

Herec Pavel Nečas si ve filmu Bajkeři zahraje trenéra bruslařek na letním...

Nečekaný odchod herce Pavla Nečase, který zemřel poslední den loňského roku, zasáhl jeho kamarády a kolegy nejen z herecké branže. Na sociálních sítích na něj vzpomíná například sportovní komentátor...

1. ledna 2026  14:07

DIVADLA ROKU: Zářily Dejvické a Zábradlí. A opět propadly opery naší první scény

Ivan Trojan v dejvické inscenaci Krkavců

Krkavci v Dejvickém divadle a Můj boj 2 v Divadle Na zábradlí. To jsou jevištní novinky loňského roku, které získaly nejvíce procent v našich recenzích. Neztratila se ale ani autorská režie Petra...

1. ledna 2026  13:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.