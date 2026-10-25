V čem je to kouzlo, které lidi táhne k tvorbě Arthura Conana Doyla i po více než 100 letech?
Pokud se nepletu, tak je to 135 let, co Conan Doyle napsal povídku Skandál v Čechách. To byla první slavná povídka se Sherlockem Holmesem, a proto jsem moc rád, že i díky tomuto spojení můžu být dnes v Praze. A co je na jeho díle speciální? Odpověď je jednoduchá – Sherlock Holmes. Byl svým způsobem prvním superhrdinou hlavně pro dívky a chlapce, kteří rádi četli o tom, jak Holmes řeší složité případy jen s pomocí svého intelektu. Myslím si, že je to právě osobnost Sherlocka, jeho racionalita, ale i odtažitost a skvělá paměť, která ho dělá výjimečným.
Rád bych dodal, že Doyle nenapsal jen povídky a romány o Holmesovi, ale i víc než stovku dalších knih a postav. Zmínil bych román Ztracený svět, který později inspiroval Jurský park. Stejně tak spoustu dalších příběhů, které měl radši než ty o Holmesovi. Některé z nich jsou stále nepublikované nebo nepřeložené do dalších jazyků. O to se s rodinou v Conan Doyle Estate snažíme, abychom proslavili i jeho ostatní díla. Samozřejmě, že jeho hlavní odkaz zůstává v postavě Sherlocka, která je na svou dobu jedinečná. Říká se, že ovlivnil metody, které se v kriminalistice používají dodnes.
Lidé si myslí, že na jeho díle bohatneme. Jediný,
kdo na tom skutečně bohatne, jsou naši právníci.