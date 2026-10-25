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Sherlocka neměl rád, jeho slávu nechápal, překvapil potomek Arthura Conana Doyla

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  10:00

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Richard Pooley - nevlastní pravnuk Arthura Conana Doyla | foto:  Petr Topič, MAFRA

U příležitosti výstavy Sherlock Holmes: The Exhibition v obchodním centru Bílá Labuť dorazil do Prahy Richard Pooley, nevlastní prapravnuk britského spisovatele Arthura Conana Doyla. Se svou rodinou se dodnes stará o dobré jméno a odkaz slavného předka, který zanechal nesmazatelnou stopu ve světové literatuře i kriminalistice. O vztahu Doyla ke své nejznámější postavě, zájmu o spiritualismus či o tom, kdo byl nejlepším Holmesem, promluvil Pooley pro iDNES.cz.

V čem je to kouzlo, které lidi táhne k tvorbě Arthura Conana Doyla i po více než 100 letech?
Pokud se nepletu, tak je to 135 let, co Conan Doyle napsal povídku Skandál v Čechách. To byla první slavná povídka se Sherlockem Holmesem, a proto jsem moc rád, že i díky tomuto spojení můžu být dnes v Praze. A co je na jeho díle speciální? Odpověď je jednoduchá – Sherlock Holmes. Byl svým způsobem prvním superhrdinou hlavně pro dívky a chlapce, kteří rádi četli o tom, jak Holmes řeší složité případy jen s pomocí svého intelektu. Myslím si, že je to právě osobnost Sherlocka, jeho racionalita, ale i odtažitost a skvělá paměť, která ho dělá výjimečným.

Rád bych dodal, že Doyle nenapsal jen povídky a romány o Holmesovi, ale i víc než stovku dalších knih a postav. Zmínil bych román Ztracený svět, který později inspiroval Jurský park. Stejně tak spoustu dalších příběhů, které měl radši než ty o Holmesovi. Některé z nich jsou stále nepublikované nebo nepřeložené do dalších jazyků. O to se s rodinou v Conan Doyle Estate snažíme, abychom proslavili i jeho ostatní díla. Samozřejmě, že jeho hlavní odkaz zůstává v postavě Sherlocka, která je na svou dobu jedinečná. Říká se, že ovlivnil metody, které se v kriminalistice používají dodnes.

Lidé si myslí, že na jeho díle bohatneme. Jediný,
kdo na tom skutečně bohatne, jsou naši právníci.

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