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RECENZE: Velikovsky, nebo Třeštíková? To je fuk, s literaturou to nemá co dělat

  14:00

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Spisovatelka Radka Třeštíková vydala svou novou knihu pod pseudonymem. | foto: koláž iDNES David Votruba /Tilen Vajt / Pavel Dvořák

Své nové próze Někdo to udělat musel umetla její autorka parádní cestu ke komerčnímu úspěchu. Nenapsala ji žádná Radka Třeštíková, napsal/a ji Velikovsky! Je to sice fajn nápad, tak se Třeštíková (1981) totiž jmenovala za svobodna, Velikovská, ale proč to spisovatelka musela vytroubit tak nahlas do celého světa?

Jaký má pak její pseudonym smysl, když každý ví, o koho jde? Že by obava, aby neskončila jako J. K. Rowlingová, která přešaltovala v roce 2013 z potterovské série na detektivky, jenže jako pseudonymní Robert Galbraith nikoho moc nezajímala, protože to nevytroubila? Tedy – nezajímala komerčně, knížky se prodalo pár tisícovek výtisků, ovšem u kritiky její próza docela uspěla. S Třeštíkovou-Velikovsky je to spíš naopak: prodávat se její desátý knižní titul jistě bude, ale s literaturou to nemá co dělat.

Autorka si vystačí s jediným: nechává své postavy mluvit. Co hůř – povrchně, bezkrevně žvanit.

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