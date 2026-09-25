Jaký má pak její pseudonym smysl, když každý ví, o koho jde? Že by obava, aby neskončila jako J. K. Rowlingová, která přešaltovala v roce 2013 z potterovské série na detektivky, jenže jako pseudonymní Robert Galbraith nikoho moc nezajímala, protože to nevytroubila? Tedy – nezajímala komerčně, knížky se prodalo pár tisícovek výtisků, ovšem u kritiky její próza docela uspěla. S Třeštíkovou-Velikovsky je to spíš naopak: prodávat se její desátý knižní titul jistě bude, ale s literaturou to nemá co dělat.
Autorka si vystačí s jediným: nechává své postavy mluvit. Co hůř – povrchně, bezkrevně žvanit.