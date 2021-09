RECENZE: Skvělé čtení, co potrápí mozkové buňky, nabízí krimi z Japonska

Zpověď lišáka - 90 %

Příběh londýnského zloděje (a milovníka ženských klínů, jak píše v doslovu překladatelka Markéta Musilová) Jacka Shepparda je u nás dobře známý díky Bertoldu Brechtovi a jeho Žebrácké opeře, kde anglický lidový antihrdina figuruje jako Mackie Messer, i ztvárnění téže látky Václavem Havlem. Americký autor Jordy Rosenberg si s legendou pohrál trochu jinak a svým způsobem fantasticky. Jsa sám transgender, přisoudil tentýž osud i Jackovi.



Matka sice toto stvoření s ňadry omotanými pevnými obvazy vyšle do světa se slovy „buď hodná holka“, ale Jack není ani hodný, ani holka. Se svou milenkou, prostitutkou Bess, má na svědomí veleúspěšné krádeže a proslul i svými útěky z vězení.

To vše se dočítá v létě 2018 jazykovědec profesor Voth v záhadném rukopisu nazvaném Zpověď lišáka, který pokoutně získal při rekonstrukci univerzitní knihovny. I on je transgender a v Rosenbergově románu se jeho osud proplétá s Jackovým ve fascinující směsi líčení praktik londýnského podsvětí 20. let 18. století s pasážemi o svobodě, intoleranci, lásce a sexu.

Lascivní milostné scény občas přecházejí až do mírné pornografie, do spisovného jazyka se mísí argot a Jackův souboj s lovcem zlodějů graduje do až nesnesitelného napětí. Co záleží na tom, že rukopis, jak Voth zjišťuje, určitě není skutečnou zločincovou zpovědí, neboť obsahuje citáty z děl napsaných později.

Pro současného českého čtenáře v každém případě platí, že díky Pasece dostává originální titul, jakých se na knižním trhu moc nevyskytuje.

Případ astrologických vražd - 80 %

Předchozí věta se víceméně týká i detektivky japonského spisovatele Sódžiho Šimady, která se ze záplavy knih tohoto žánru silně vymyká. Ani ne tak příběhem o zavraždění umělce Umezawy a šesti jeho dcer za účelem stvoření dokonalé ženy, ale stylem vyprávění a vyřešením záhady zamčeného pokoje.

Vraždami z roku 1936 se čtyřicet let zabývala v Japonsku policie i různí amatérští nadšenci, ale neúspěšně. Teď se k nim na žádost svého přítele dostal astrolog, jasnovidec a ve volných chvílích detektiv Kijoši Mitarai. Ze zločinů byla obviněna Umezawova manželka Masako. Oprávněně? Mitarai je přesvědčený, že nikoliv, a postupně to dokazuje. Nepoužívá k tomu ani astrologii, ani jasnovidectví, nýbrž strohou logiku. A tu autor žádá i po čtenářích, když je několikrát vyzve, aby se záhadu pokusili objasnit sami, že stop k tomu mají dostatek.

Román, jejž přeložili Anna a Igor Cimovi, je nabitý japonskými reáliemi (některé by si zasloužily vysvětlující poznámku pod čarou), vyprávění doplňují mapy a grafy a v souhrnu nabízí nejen skvělé čtení, ale i možnost potrápit mozkové buňky.