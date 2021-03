GLOSÁŘ: Vondruška stále nabízí příjemné a napínavé čtení

Spiknutí oběšenců - 70 %

Příběh Vlastimila Vondrušky se odehrává v době, kdy Oldřich z Chlumu teprve staví Bezděz. A poblíž vyrůstá další hrad – s komplikacemi, takže Oldřicha požádá jeho švagr Marek z Vartemberka o pomoc. Královský prokurátor tentokrát do pátrání zapojuje nejen mozek, ale i tělo, inkognito si mákne jako kameník.

Věrní Vondruškovi čtenáři už sice budou znát málem půlku knihy zpaměti – milostné eskapády panoše Oty a jeho kamarádské půtky s velitelem Divišem či úvahy o spravedlnosti Boží i lidské, ale pořád to je příjemné i napínavé čtení. A člověk se leccos dozví – třeba jak riskantní bylo pomilovat se s urozenou pannou.

Případ čurací panny 70 %

Kniha Jitky Ludvíkové hezky osciluje mezi detektivkou a společenským románem. Když dvojice rozvážející jídlo bezdomovcům najde u popelnic probodnutého muže, vypadá to, že jde rovněž o člověka bez střechy nad hlavou. Ale Pavel Matouš z pražské kriminálky záhy zjistí, že to byl někdo z „lepších“ kruhů. Proč zemřel?

Ludvíková líčí ženská přátelství i rivalitu, čachry s penězi, zkušenosti a praktiky lepších prostitutek, složitost vztahů manželských i mileneckých nebo mezi matkou a synem a samozřejmě kriminalistovo pátrání. Její předností jsou vtipné dialogy a rafinované využití technických detailů – včetně titulní čurací panenky.

Dům na druhé straně ulice 80 %

Britská autorka Lesley Pearse se vrací do doby před půl stoletím. V městečku Bexhill-on Sea žije mladá Katy, fascinovaná krásnou Glorií, jež obývá dům na protější straně ulice. Ten kdosi zapálí a v troskách se najdou dvě mrtvá těla. Ze zločinu je podezřelý Katyin otec. Základní linii románu představuje týrání žen vlastními manžely v časech, kdy ani policie nebrala takové skutky příliš vážně a obecné mínění je chápalo tak, že ženská má zkrátka to, co si zaslouží.

Gloria a její přítelkyně, jež obě mají za sebou podobné drastické zážitky, se úspěšně snažily nešťastnicím pomoci. A stálo je to život. Posléze jde o život i Katy, která chce dokázat otcovu nevinu. Byl skutečným pachatelem někdo z manželských tyranů? Tahle kniha je nejen dobře napsaná a dějově přitažlivá, ale především krajně znepokojivá.