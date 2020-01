RECENZE: Strach přichází ze švédského lesa i z papežského Avignonu

Den, který nikdy nepřijde

Důraz na sociální problémy detektivkám často škodí, ale ve vtipném a značně cynickém románu Caimha McDonnella tomu tak není. Bez nich by totiž v ulicích Dublinu nepropukly nepokoje a rabování. Ale hlavně stojí v pozadí umučení stavebního podnikatele, který s dvojicí kolegů připravil lidi o desítky milionů. Kvůli jeho mrtvole vyšetřovatel Wilson pozvrací luxusní boty své šéfové a Paul projíždí městem ve snaze najít zmizelého kamaráda Bunnyho, bývalého policistu, s nímž – a se svou milou Brigit – chce získat licenci pro soukromou detektivní agenturu.

Den, který nikdy nepřijde autor: Caimh McDonnell nakladatel: Jota Hodnocení­: 75 %

Jenže Brigit s ním momentálně nemluví, protože vše nasvědčuje tomu, že ji nepříliš elegantně podvedl. A jaký den nemá nikdy přijít? Ten, v němž zvítězí spravedlnost. Ale spletitý a umně prokombinovaný příběh, vydaný nakladatelstvím Jota, ukazuje, že i takový zázrak se může stát.

Temné sosny

V rozsáhlém, neproniknutelném hvozdu u švédského města Gavrik se v devadesátých letech našlo několik mrtvol s vydloubanýma očima. Pachatel nebyl dopaden. Vrátil se nyní, když se objevil další, stejně poznamenaný nebožtík? Mladá žurnalistka Tuva, potýkající se jako neslyšící s naslouchátky, touží po kariéře ve velkých světových novinách.

Temné sosny autor: Will Dean nakladatel: Host Hodnocení­: 70 %

Dopomoci by jí k tomu mohla reportáž o gavrických vraždách. Při psaní se setkává s bizarními figurami, jako je poněkud autistický dodavatel textů pro jiné autory nebo dvě sestry vyrábějící postavičky trollů a „zdobící“ je i lidskými chlupy nebo nehty. Anglický autor Will Dean Švédsko dobře zná a svým dramatickým průnikem do hájemství skandinávských thrillerů dokázal, že mu není cizí schopnost dokonale využít pochmurné atmosféry Severu. Vyšlo v nakladatelství Host.

Šarlatové zmije

Touto knihou uzavírá František Kalenda svou detektivní trilogii z dob Karla IV. o lékaři Siegfriedovi, který pečoval o zdraví královny Anny a císaři před časem zachránil život.

Šarlatové zmije autor: František Kalenda nakladatel: Vyšehrad Hodnocení­: 70 %

Jenže teď je obviněn z vraždy maličkého následníka trůnu a pomoci mu může jen pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Ten však má své podmínky, takže Siegfried se musí vydat po stopách zločince až do tehdejšího papežského sídla Avignonu. Zjištění, k nimž dospěje, jsou drastická: klubko šarlatových zmijí hraje o osud království. Román z Vyšehradu je nejen napínavý, ale díky historickým reáliím i poučný.