RECENZE: Román o epidemii osamělosti je čtivý, doplácí ovšem na vlastní ambice
Gayle se ve svém románu pouští do tématu, které v posledních letech rezonuje nejen literaturou, ale i společenskou debatou. Osamělost už dávno není vnímaná jako individuální problém několika starších lidí. Stává se jedním z fenoménů současné společnosti. Autor na ní postavil celý příběh čtyřiaosmdesátiletého Huberta Birda.
Hned na začátku je však namístě drobná poznámka k českému názvu knihy. Zatímco originál All the Lonely People, tedy Všichni osamělí lidé, přesně vystihuje ústřední motiv knihy, překlad Samotáři význam posouvá. Za samotáře většinou označujeme člověka, který samotu vyhledává dobrovolně. Ale Hubert Bird je rozhodně spíš osamělý, než samotářský.
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Své dceři Rose, žijící v Austrálii, dlouhá léta nalhává, že vede aktivní společenský život. Vymýšlí si historky o přátelích, společných výletech i každodenních setkáních a zapisuje si je, aby se ve vlastních lžích neztratil. Když Rose oznámí, že po letech přijede domů, je nucen svou situaci změnit. A do jeho života v tu dobu vstupuje mladá samoživitelka Ashleigh, která se stává katalyzátorem jeho postupného návratu mezi lidi.
Podobnou dějovou konstrukci čtenáři dobře znají. Literatura si v posledních letech oblíbila příběhy osamělých seniorů, jejichž život promění nečekané přátelství nebo nově vzniklá komunita. Gayle však svůj román odlišuje historickou rovinou, která se vrací do konce padesátých let. Hubert jako příslušník generace Windrush (přistěhovalci z Karibiku, kteří přijeli do Velké Británie mezi lety 1948 a 1973) připlouvá z Jamajky do Británie s představou lepší budoucnosti. Místo ní nachází každodenní rasismus, společenské odmítání a obtížné hledání vlastního místa v zemi, která potřebuje jeho práci, nikoli však jeho samotného.
Právě retrospektivní kapitoly představují největší přednost knihy. Autor v nich přesvědčivě propojuje osobní příběh s širším společenským kontextem a ukazuje, že osamělost nevzniká izolovaně. Je výsledkem dlouhodobých životních zkušeností a ztrát blízkých.
Naopak současná dějová linie místy sklouzává k předvídatelnosti. Vedlejší postavy zůstávají spíše typy než plnohodnotnými charaktery, a některé situace působí schematicky. Ani střídání časových rovin není vždy organické. Retrospektivy často fungují spíše jako samostatné epizody než jako přirozené pokračování hlavního vyprávění.
Samotáři
autor: Mike Gayle
překlad: Lukáš Novák
nakladatel: Kniha Zlín, 2026
Gayle navíc důsledně věří v sílu lidské laskavosti a druhé šance, a tak román ani v nejtemnějších okamžicích neztrácí optimismus. Právě snaha dovést příběh k co nejvlídnějšímu vyústění ale občas sklouzává k idealizaci. Některé vztahy i dějová řešení přicházejí příliš snadno a působí spíše jako autorovo přání než jako přirozený vývoj postav.
Diskutabilní bude u čtenářské obce jistě i závěr knihy. Autor se v něm pokouší o výrazný narativní zvrat, který má zpětně proměnit interpretaci dosavadního děje. Některé informace, které recipient během četby získává, ovšem s finálním odhalením nekorespondují, což oslabuje věrohodnost celého příběhu. Nadbytečně působí i epilog. Román zkrátka doplácí na vlastní literární ambice. I přes tyto výhrady zůstává čtivým a potřebným.
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Ostrava 60 %, Andělé a démoni 60 %, Krvavá nevěsta 60 %, Svět pod hlavou 65 %, Godzilla 65 %, Zpátky do ringu 55 %, Most špiónů 60 %, Zraněná srdce 55 %, Lee Cronin: Mumie 60 %, Samotáři 80 %, Most! 70 %, Volha 70 %, Martin a Venuše 50 %
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