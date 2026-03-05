RECENZE: Petr Jarchovský novou knihu odbyl. Jeho Rodinná rada je šedivá a nijaká
Formátem je to novela, žánrově na pomezí komedie a tragédie. Hlavní postavy jsou tři: dva typově rozdílní bratři, co na sebe krutě nevraží – a jejich stará matka. Kulisy pak tvoří jednak dějiny, hlavně normalizační marasmus sedmdesátých a osmdesátých let, jednak přítomnost, kterou zastupují nové technologie.
Konkrétně whatsapp, kde si ti dva spolu se svými rodinami jednoho dne otevřou chat. Aby se mohli koordinovaně radit, co a jak nejlépe dál s chřadnoucí, zvolna odcházející maminkou.
Ti dva jsou naformátováni různě, vlastně protikladně. Jeden (Marek) je zaťatý foglarovec, skaut, správňák, ovšem často s nepředvídatelným, hystericky přepjatým chováním. Ten druhý (Ivan) je sebedojímavý, lehce manipulativní – a jako advokát trochu namočený v kriminálně-mafiánském polosvětě.
O matku se pak začnou ještě zaživa přetahovat, šermují svými pochroumanými egy, dělají si naschvály, vyrábějí zoufale absurdní situace. Matku naštěstí opouštějí duševní schopnosti, takže jim do toho moc nemluví.
Rodinná rada
autor: Petr Jarchovský
256 stran
Kdo ale trpí a kdo jim do toho mluví, je rodina. Respektive rodiny: jak Ivanova, tak Markova. Včetně Markovy bývalé ženy, která je v tom příběhu bůhvíproč vypravěčkou – a vlastně taky moderátorkou všech těch hádek a mocenských přetahovaných.
Chatová platforma má samozřejmě v příběhu svou roli. Ukazuje, jak komunikace funguje, ale daleko častěji taky nefunguje. Jak jsou členové širší rodiny vždycky nejdřív sami za sebe a teprve pak za druhé, za celek. A taky vyjevuje podstatu všeho toho virtuálního žvanění: prázdnotu, zoufalství, smutek. Co víc: virtualita dává křídla. Jenže ty, kteří letí, nese k tomu nejhoršímu, nejpatologičtějšímu, co v nich je. Smutná bilance.
Jenže smutné je hlavně to, jak autor celý text napsal. Hrozně to odbyl! Mělkým prokreslením psychologie hlavních hrdinů počínaje. Přes totálně
předvídatelnou strukturu dějové linky. Až po plochý, přízemní, málem školácký styl a jazyk vyprávění.
A je tu ještě něco: všechny ty „hovory k ničemu“ vytvářejí ve finále iluzi, že dobro je docela obtížné rozeznat od zla. Že každý rub má svůj líc. Že neexistuje černá a bílá – že typické je to uprostřed: šeď, nijakost. Přesně takoví se jeví ve finále ti dva rozhádaní bratři. Přesně taková je nová próza Petra Jarchovského: šedivá, nijaká.
