RECENZE: Máma bez obalu? Výprodej soukromí na Instagramu se nevyplácí

Není jako ty

Bez rozpaků zveřejňuje Emmy Jacksonová na Instagramu kdejakou podrobnost ze života své rodiny. Jako „mámu bez obalu“, která „upřímně“ hovoří o všemožných problémech spojených s mateřstvím, je celebritou, sleduje ji milion jiných maminek beroucích vážně její rady.

Není jako ty autor: Ellery Lloyd překlad: Irena Steinerová nakladatel: MOBA Hodnocení: 80 %

Přitom, jak soudí její manžel Dan, „měla odjakživa dost komplikovaný vztah s pravdou“. A zřejmě v ní je cosi odpovídajícího heslu jejího otce, že je lepší lhát a být oblíbený, než být nenáviděn za pravdomluvnost.

Ostatně Emmy sama sobě klidně přizná, že vychází ze zásady vždycky říkat lidem to, co chtějí slyšet. Nemusí se to vyplatit – kdosi po ní tvrdě jde. Fascinující psychothriller britské manželské dvojice píšící pod pseudonymem Ellery Lloyd je čtením, které drásá nervy, rozum i srdce.

Zubař

Uznávaný scenárista a televizní režisér Tim Sullivan si důkladně nastudoval příznaky Aspergerova syndromu, než jím obdaroval netradičního detektiva George Crosse. Policejní seržant to nemá kvůli svému podivínskému chování jednoduché, mnozí kolegové ho nesnášejí a i šéfové by se ho snad raději zbavili, nebýt toho, že se nikdy nevzdává a vyřeší sebesložitější případy.

Zubař autor: Tim Sullivan překlad: Naďa Špetláková nakladatel: Kalibr Hodnocení: 70 %

To se týká i vraždy bezdomovce – Cross odmítá nabízející se řešení a přesto, že má zakázáno dál pátrat, pokračuje v práci. Zjistí, že tento zločin souvisí s jiným, mnohem starším, a že tehdejší vyšetřování bylo vedeno značně ledabyle. Úmyslně, nebo prostě z nedbalosti?

Knihu trochu brzdí až příliš četné pasáže popisující Crossovy obsese a sklony, ale přinejmenším líčení složitých vztahů mezi policisty zvedá Zubaře hodně nad průměr běžných detektivek.

Žena bližního tvého

Tara má úspěšnou internetovou seznamku, milujícího a milovaného muže Cristiana a pětiletého synka Marlona. Všichni ji mají rádi, zkrátka krásný život – než žena na služební cestě do Tokia „uletí“ a vyspí se s jistým Jamesem Cainem.

Žena bližního tvého autor: Tony Parsons překlad: Michaela Teličková nakladatel: MOBA Hodnocení: 70 %

Už ho nikdy nechce vidět, jenže on si to představuje jinak, neustále ji bombarduje telefony a zprávami a přesvědčuje ji, že se stal součástí její existence. Na její odmítání reaguje jen dalším pronásledováním a výhrůžkami, že ji jinak zničí, a ke všemu začínají být potíže i s firmou.

Co zbývá? Prostě to nějak vyřešit, byť drasticky. Tony Parson se tímto psychothrillerem soustředil na utrpení ženských obětí mužských predátorů i na citové a pracovní komplikace. Čte se to doslova jedním dechem, mimo jiné i proto, že policisté tu nejsou právě přívětiví.