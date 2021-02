RECENZE: Milující i chladné ženy. Vypráví o nich Atentátník či Říše divů

Atentátník - 70 %

Jak to dopadlo, víme: 28. června 1914 zahynul při atentátu v Sarajevu následník trůnu Franz Ferdinand s manželkou Žofií. Ale i se znalostí konce se kniha německého autora Ulfa Schieweho čte s neutuchající pozorností. Nahlíží do mysli mladíků určených vraždu spáchat, do láskyplného vztahu mezi manželi a především do pátrání šéfa sarajevské tajné služby Markovice, jenž má signály o blížící se hrozbě a snaží se jí zabránit.

Jenže jeho varování nikdo nebere příliš vážně, ani sám následník. Město nemá dost policistů, kteří by hlídali ulice, a guvernér Bosny generál Potiorek odmítá použít k ostraze vojáky. Osudné výstřely padnou a svět se řítí do Velké války. První ženskou – ač nechtěnou – obětí byla vévodkyně Žofie.

Lady Clementine - 55 %

Manželka Winstona Churchilla, jejímuž osudu se věnuje Američanka Marie Benedictová, byla krásná, vysoce inteligentní a ambiciózní. To vše autorka vystihla, ovšem v jejím románu je až příliš mnoho prvků červené knihovny a opakované oslovování ústřední dvojice ve vzájemných rozhovorech „kočičko“ a „mopslíku“ posléze dost irituje. Navíc vzniká neodbytný dojem, že nebýt Clementine, Churchill by zdaleka nezvládl to, co dokázal.



Nicméně kniha stojí za přečtení kvůli psychologickému portrétu silné osobnosti potýkající se s oprávněnými výčitkami, že není dobrou matkou, a čelící náladám milovaného muže, často působícího jako neřízená střela, i všeobecnému znechucení z toho, že se ženská míchá do tak výlučně mužské záležitosti, jakou je politika. Přesto lady Clementine stále usiluje o lepší postavení žen.

Říše divů - 70 %

V roce 1989 přijde Avě Fischerové do newyorského bytu zásilka od německého právníka. Obsahuje sdělení, že její matka Ilse zemřela, urnu s jejími ostatky a svazek dopisů adresovaných Renate Bauerové, o níž Ava netuší, že byla v dětství Ilsinou nejlepší přítelkyní. Americká autorka Jennifer Cody Epsteinová umně splétá nitky složitého příběhu, v němž hraje roli především zrada.

Ava v dětství trpěla matčiným chladem a nechutí sdělit jí, kdo je její otec a co dělala za války. Neví, že pro Renate a Ilse skončilo jejich přátelství poté, co druhou oslnil Hitler a jeho vize nového Německa, a na první prasklo, že je poloviční Židovka. Ve vztahu k vlastní dceři občas opakuje matčiny chyby. Osudy tří žen jsou krásnou ilustrací toho, jak dokážou člověka semlít „velké dějiny“.