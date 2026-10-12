RECENZE: Japonské Máslo je překvapivě chutné čtení o ženských stereotypech
Japonku Kanae Kidžimu v roce 2012 odsoudili k trestu smrti za vraždy tří mužů. Více než vraždy samotné ovšem tehdy japonskou veřejnost i média fascinoval jeden detail: Jak mohla žena jejího vzhledu svést tolik mužů?
Kidžima totiž nezapadala do představy ženy, od níž by společnost podobný příběh očekávala. A zvlášť ne v Japonsku. Byla při těle, milovala luxus, dobré jídlo i vaření, a nijak se netajila svými požitky. Během soudního procesu tak kromě důkazů přišel na přetřes její vzhled, váha, oblečení nebo sexualita.
Právě její případ se stal jednou z hlavních inspirací pro román Máslo. Nejde o true crime ani o literární rekonstrukci skutečných vražd. Autorka si z případu vypůjčuje základní příběh a především otázky, které vyvolal.
I ženy mají hlad
Ve středu jejího románu stojí Manako Kadži, která čeká ve vazbě na soud kvůli smrti několika osamělých mužů. Údajně si je získávala svým vařením, nechávala se jimi finančně podporovat a nakonec je připravila o život. Kadži odmítá poskytovat rozhovory novinářům. Reportérce Rice Mačidě se však podaří najít cestu, jak ji zaujmout. Přes jídlo.
V tu chvíli příběh, který na první pohled sliboval téměř kriminální pátrání, vydává neotřelým směrem. Vraždy a otázka viny ustupují do pozadí a mnohem důležitější začíná být vztah dvou žen a s ním témata ženského těla, jídla, práce, péče o druhé, osamělosti a očekávání, která společnost na ženy klade.
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Máslo totiž není ani tak románem o ženě podezřelé z vražd jako o společnosti, kterou možná ještě víc než mrtví muži pohoršuje žena, která se nestydí mít hlad. A hlad má v románu mnoho podob. Není to jen chuť na rýži s kusem dobrého másla. Je to chuť dopřát si, chtít něco pro sebe, zabírat prostor, toužit po pozornosti, penězích, sexu, pohodlí nebo jednoduše po životě, který se neřídí tím, co od ženy očekávají ostatní.
Je na místě uvést, že v Japonsku všechna tato témata působí provokativněji než v západní Evropě. Tlak na ženy, aby byly štíhlé, zdrženlivé a zároveň pečující, má v japonské společnosti stále výrazné místo. Sama Asako Juzuki upozorňuje na paradox země posedlé dobrým jídlem, v níž se ale od žen očekává, že budou svou chuť k němu držet na uzdě a místo vlastního požitku budou především vařit pro druhé.
Jídlo jako forma komunikace
Proti Manako Kadži stojí Rika, která dokonale ovládá svoje potřeby. Tedy spíš je potlačuje. Pracuje, spěchá, jí málo a jídlo často chápe spíš jako nutnost než jako potěšení. Setkání s Kadži a její téměř obsedantní láskou k jídlu proto začne měnit nejen její pohled na případ, ale i na vlastní tělo a život.
Právě pasáže věnované jídlu patří k tomu nejlepšímu, co román nabízí. Jídlo je tu jazykem, kterým spolu postavy komunikují, prostředkem manipulace i péče. Jinde je vcelku objemný román až moc rozvláčný. Zejména ve druhé polovině může mít čtenář pocit, že se román ke svým myšlenkám opakovaně vrací. Jakmile se ale znovu začne vařit, ochutnávat nebo mluvit o jídle, text chytá druhý dech.
Zároveň by byla škoda číst Manako Kadži jednoduše jako feministickou hrdinku, která se odmítá podřídit společenským očekáváním. Je manipulativní, provokativní a v řadě okamžiků velmi problematická. Právě tím je ale zajímavá. Juzuki nevytváří jednoduchý protiklad zlé společnosti a svobodné ženy. Spíš zkoumá, proč ženskou chuť k jídlu, požitku i životu tak snadno spojujeme s morálním hodnocením.
Máslo
autorka: Asako Juzuki
překlad: Michael Weber
nakladatel: Host, 2026
Skutečná Kidžima, která je stále naživu a čeká na výkon trestu smrti, se proti spojování svého jména s románovou Manako Kadži ohradila. Tvrdila, že fiktivní postava vychází spíš z obrazu, který o ní vytvořila média, než z toho, jaká ve skutečnosti je. Nabízí se tak i poněkud nepříjemná otázka: pokud román kritizuje způsob, jakým společnost a média posuzují ženské tělo, není paradoxní, že sám částečně staví na mediálním obrazu skutečné ženy, který právě tímto způsobem vznikl?
Ať tak či tak, Máslo je originální počin, který nutí k zamyšlení v každé kapitole. Je podivný a překvapivě vrstevnatý. A jistě vyvolává i chuť na máslo.
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