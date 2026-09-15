RECENZE: Silná témata zůstala na hladině. Román Pod vodou se do hloubky neponoří
Tara Menonová rámuje motivy svého románu dvěma skutečnými katastrofami: tsunami v Indickém oceánu v roce 2004 a hurikánem Sandy o osm let později. Emocionální potenciál? Máme. Zůstává ovšem nenaplněn.
Jedním z důvodů je způsob, jakým Menonová s emocemi pracuje. Namísto postupného budování prostřednictvím postav a jejich vztahů je často zdůrazňuje gesty, symboly a explicitními situacemi. Text tak místy spíš oznamuje, co má být emocionálně významné, než aby nechal význam přirozeně vyrůst z vyprávění.
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Problematická je také koncentrace velkých témat na poměrně malém prostoru. Vedle ústředního přátelství a ztráty chce román zachytit dospívání, trauma, vinu přeživšího, klimatickou krizi, masový turismus i ničení mořských ekosystémů. Jednotlivé motivy jsou silné, jejich množství ale vede k tomu, že některé zůstávají spíše naznačené než skutečně rozvinuté.
Konstrukci naštěstí chrání před zborcením ústřední vztah hlavní hrdinky Marissy a její přítelkyně Arielle. Jejich prostřednictvím Menonová upozorňuje na určitý paradox přátelské ztráty: přítel může patřit k nejbližším lidem našeho života, jeho smrt ale okolí často neumí číst se stejnou samozřejmostí jako smrt partnera nebo člena rodiny.
Pod vodou
autorka: Tara Menonová
překlad: Zora Freiová
nakladatel: Host, 2026
Pro Marissu přitom Arielle není jen kamarádka, ale člověk, s nímž vyrůstala, sdílela zásadní část svého života a podle něhož do značné míry utvářela samu sebe. Její ztráta proto není pouze vzpomínkou na tragickou událost, ale něčím, co dál prostupuje Marissinou identitou i její schopností navazovat vztahy. Autorka tak otvírá otázku, zda hloubku ztráty nakonec neurčuje spíš intenzita vztahu než jeho pojmenování.
Nejpřesvědčivější je Menonová v budování předzvěsti samotné tsunami. Postupně proměňuje známé prostředí v cosi znepokojivého a dokáže vytvořit napětí i přesto, že čtenář od začátku ví, k jaké historické události příběh směřuje.
Pod vodou je kniha, jejíž kvality lze snadno pojmenovat, ale o poznání hůř procítit. Její tematická síla totiž převyšuje sílu samotného vyprávění. Menonová otevírá řadu podnětných otázek, ne všechny ale dokáže přetavit v přesvědčivý literární celek.
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