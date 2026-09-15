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RECENZE: Silná témata zůstala na hladině. Román Pod vodou se do hloubky neponoří

Veronika Pitthardová
  15:31

Tara Menon - Pod vodou (Host, 2026) | foto: Pozadí generováno v AI / Veronika Pitthardová/ Host

Ženské přátelství, truchlení, ekologická katastrofa, masový turismus. Tara Menonová ve svém debutu Pod vodou pracuje s mimořádně silnými tématy. Na necelých dvou stech stranách je jich ovšem až moc bez řádné péče vypravěčky, a ponor do hloubky se tak nekoná.

Tara Menonová rámuje motivy svého románu dvěma skutečnými katastrofami: tsunami v Indickém oceánu v roce 2004 a hurikánem Sandy o osm let později. Emocionální potenciál? Máme. Zůstává ovšem nenaplněn.

Jedním z důvodů je způsob, jakým Menonová s emocemi pracuje. Namísto postupného budování prostřednictvím postav a jejich vztahů je často zdůrazňuje gesty, symboly a explicitními situacemi. Text tak místy spíš oznamuje, co má být emocionálně významné, než aby nechal význam přirozeně vyrůst z vyprávění.

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Problematická je také koncentrace velkých témat na poměrně malém prostoru. Vedle ústředního přátelství a ztráty chce román zachytit dospívání, trauma, vinu přeživšího, klimatickou krizi, masový turismus i ničení mořských ekosystémů. Jednotlivé motivy jsou silné, jejich množství ale vede k tomu, že některé zůstávají spíše naznačené než skutečně rozvinuté.

Konstrukci naštěstí chrání před zborcením ústřední vztah hlavní hrdinky Marissy a její přítelkyně Arielle. Jejich prostřednictvím Menonová upozorňuje na určitý paradox přátelské ztráty: přítel může patřit k nejbližším lidem našeho života, jeho smrt ale okolí často neumí číst se stejnou samozřejmostí jako smrt partnera nebo člena rodiny.

Pod vodou

65 %

autorka: Tara Menonová

překlad: Zora Freiová

nakladatel: Host, 2026

Pro Marissu přitom Arielle není jen kamarádka, ale člověk, s nímž vyrůstala, sdílela zásadní část svého života a podle něhož do značné míry utvářela samu sebe. Její ztráta proto není pouze vzpomínkou na tragickou událost, ale něčím, co dál prostupuje Marissinou identitou i její schopností navazovat vztahy. Autorka tak otvírá otázku, zda hloubku ztráty nakonec neurčuje spíš intenzita vztahu než jeho pojmenování.

Nejpřesvědčivější je Menonová v budování předzvěsti samotné tsunami. Postupně proměňuje známé prostředí v cosi znepokojivého a dokáže vytvořit napětí i přesto, že čtenář od začátku ví, k jaké historické události příběh směřuje.

Pod vodou je kniha, jejíž kvality lze snadno pojmenovat, ale o poznání hůř procítit. Její tematická síla totiž převyšuje sílu samotného vyprávění. Menonová otevírá řadu podnětných otázek, ne všechny ale dokáže přetavit v přesvědčivý literární celek.

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