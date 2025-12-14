RECENZE: Krvavé slzy. Vondruška opět napsal poutavou knihu. A nejen on
Věra Nosková – Jak napsat knihu
Věra Nosková je autorkou pětadvaceti knih a lze tedy klidně říci, že má s jejich psaním značné zkušenosti. Nyní se rozhodla podělit se o ně s lidmi, kteří by to také rádi dokázali – ať už proto, že touží po spisovatelské kariéře, nebo třeba chtějí jen zachytit své vzpomínky pro rodinu a pár přátel.
Jak napsat knihu
Věra Nosková
Nosková Věra, 2025, 141 stran
Jistě, na internetu se najde spousta různých návodů a kursů tvůrčího psaní, ale kouzlo této publikace spočívá mimo jiné v tom, že Nosková z dlouholeté nakladatelské praxe ve svém rodinném nakladatelství Klika přesně ví, jakých omylů se začátečníci při svých pokusech dopouštějí.
A co tedy radí? Mimo jiné: nepište dlouhé úvody, zaujmout musí už první věty. Útlá knížečka je zábavná i poučná a samozřejmě psaná barvitým kultivovaným jazykem, který je Noskové vlastní a který přispěl i k tomu, že již její první román byl nominován na cenu Magnesia Litera.
Štěpán Javůrek – Léta sametová
Nedoporučuje se číst tuto knihu v dopravních prostředcích, protože místy se nad ní člověk musí nahlas zasmát. Štěpán Javůrek, který si získal čtenářskou pozornost hlavně trilogií Sudetský dům, tentokrát ukazuje, že mu rozhodně nechybí smysl pro humor, ironii a občas mírnou jízlivost.
Léta sametová
Štěpán Javůrek
Moba, 2025, 219 stran
To poslední platí zejména pro jeho líčení dědy Miloše Šimka, jenž kdysi jistý mladistvý výstřelek zahladil vstupem do strany, což mu posléze vyneslo post náměstka v jedné továrně. V té pracuje i druhý děda Tomáš Kučera, který ze všeho nejvíc miluje volejbal a jemuž Šimek pohrdavě přezdívá Tlučmíč.
Osudy obou dědů a jejich manželek propojí sňatek Líby Šimkové a Přemka Kučery, neboť jeden „úlet“ jim vynesl neplánované těhotenství. A je to jejich syn, který tenhle příběh „z časů, kdy se lámaly dějiny“, jak stojí v podtitulu, vypráví. Netradičně – nejprve ještě z maminčina bříška, posléze jako miminko a pachole. A trošku ironicky pojímá Javůrek i sametovou revoluci.
|
Rodina se bála, že se v postavách pozná, říká Javůrek o nové humoristické knize
Vlastimil Vondruška – Krvavé slzy
Již pětatřicátý příběh ze série Hříšní lidé Království českého od Vlastimila Vondrušky přivádí královského prokurátora Ondřeje z Chlumu a jeho pomocníky panoše Otu a velitele Diviše na Opavsko, kde vládne kníže Mikuláš, nemanželský syn krále Přemysla II. Otakara. Mikuláš Oldřicha požádá, aby vyřešil příšernou vraždu: jistého pana Ondřeje kdosi zabil a přibil na dřevěný kříž. Oči mrtvého byly plné krvavých slz.
Krvavé slzy
Vlastimil Vondruška
Moba, 2025, 298 stran
Jak je u Vondrušky obvyklé, je to poutavé čtení o rodinných nesvárech, sporech o majetek a dědictví, prokládané Otovými milostnými zážitky a Divišovou urputnou snahou být při vyšetřování užitečný.
Děsivá smrt a předchozí bezúhonný život by měly panu Ondřejovi vynést pověst světce. Oprávněně? Mrtvých přibývá a do událostí zasáhne i inkvizice, neboť jistý místní kaplan je přesvědčen, že šlo o dílo ďábla. Oldřich z Chlumu ovšem zdůrazňuje, že na to, aby páchali zlo, si stačí lidé sami. Jako vždy měl pravdu.
|
Legendu templářů dodnes živí zvěsti o pokladu, říká spisovatel Vondruška
Praktické poučení, zábavu i napětí nabízejí ve svých zajímavých novinkách tři renomovaní čeští autoři. Věra Nosková se ve své nové knize podělila se svými zkušenostmi právě se psaním. Štěpán Javůrek...
