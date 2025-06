K práci a obraně připraven

Heslo, které si se značnou ironií zvolil Lukáš Havlas jako titul svého románu, asi starší generace nikdy nevymažou z paměti. O čem kniha je, napoví podtitul: Pivo, párek, fotbálek aneb Absurdní život socialistického muže.

Autor popisuje své mládí v totalitním režimu a spolu se svými zážitky plnými malérů a díky hudbě i občasných radostí vytváří i jakousi jeho malou encyklopedii.

A tak si v krátkých odstavcích, jimiž je vyprávění proloženo, můžeme připomenout, co to byl devizový příslib, Tuzex nebo chozrasčot, ale také boj o rozhlas za vpádu vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968, skandál kolem kapely Pražský výběr nebo film Jáchyme, hoď ho do stroje. Celek vytváří vtipné čtení, doplněné mnoha fotografiemi.

Návod na použití silné ženy

Neméně vtipně a místy ironicky využívá své životní zážitky i Milan Tesař. Tentokrát jde však o milostný vztah, lépe řečeno soužití. Tou silnou ženou je Tesařova životní partnerka, scenáristka a publicistka Mirka Zlatníková. V knize je označována jako paní M. a „připomíná zralou broskev – je sladká, ale dřív nebo později přijde pecka“.

V kratičkých kapitolkách autor figuruje jako svým způsobem rádce mladého čtenáře a dává mu praktická poučení stylu „když si nejsi jist, že máš stoprocentní pravdu, mlč“. A nežárli ve chvílích, kdy má ta silná žena profesně větší úspěch než, což se u lidí, kteří se živí psaním, může snadno stát. A rozhodně nelži a nezatloukej – „já když chci zatloukat, vyrobím paní M. poličku“. A paní M. bylo v knize dopřáno poslední slovo, v němž upozorňuje čtenáře, že mu nebude kazit historky pravdou. Ostatně – co je pravda?

Krušnohorské osudy II.

Třetí kniha z našeho malého výběru novinek je z úplně jiného soudku, jde literaturu faktu. Autoři Štěpán Javůrek a Michal Urban v ní přinášejí dvacet příběhů z historie Krušných hor.

Vracejí se například k hornické minulosti, díky níž se toto pohoří dostalo na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, nebo připomínají zajímavé osobnosti, jako byl „krušnohorský Faust“ páter Adalbert Hahn, malíř Gustav Zindel či průkopník tamní turistiky Karel Lím. A samozřejmě dvojnásobná nositelka Nobelovy ceny Marie Curie-Sklodowská, s jejíž prací je neodmyslitelně spojen jáchymovský smolinec. Knížka je nabitá fakty a nádherné fotografie vyvolávají až romantické představy.