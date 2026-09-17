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RECENZE: Nejhanebnější tuzemský film? Jarchovského Asistent vyučuje

Mirka Spáčilová
  9:45
Obal knihy Petra Jarchovského Asistent

Obal knihy Petra Jarchovského Asistent | foto: Mladá fronta

Petr Jarchovský v talkshow 7 pádů Honzy Dědka (prosinec 2021)
Z obálky knihy Asistent
Petr Jarchovský převzal na karlovarském festivalu odměnu 300 tisíc korun za...
Jan Hřebejk a Petr Jarchovský v talkshow 7 pádů Honzy Dědka (prosinec 2021)
10 fotografií
Scenárista a pedagog Petr Jarchovský věnoval novelu Asistent „mým studentům“, a právě naučná tónina z ní silně ční. Kniha školí jednak z dějin tuzemské kinematografie ve vypjatých 50. letech, jednak ze způsobů, jak se film může stát nástrojem propagandy.

Přitom se Asistent dá číst i jako kvíz, protože Jarchovský – kdovíproč – některé tvůrce i herce pojmenovává přímo, jiné pod průhlednými šiframi. Třeba zmínka o herečce Štěpánové, již chytili i se synem při pokusu o útěk za hranice, má zjevně na mysli Jiřinu Štěpničkovou.

A prvorepublikový režisér Raška, jenž po komunistickém puči, zranitelný i z čistě osobních důvodů, kličkuje mezi historickými látkami a pedagogickou prací, nemůže být nikdo jiný než Václav Krška.

Ostatně text přímo odkazuje k natáčení jeho fresky Revoluční rok 1848, kde mu asistuje poněkud naivní student opěvující Julia Fučíka, jehož si posléze StB najme k „dokumentární rekonstrukci“, ve skutečnosti ke lživému překroucení takzvaného číhošťského zázraku.

Obal knihy Petra Jarchovského Asistent
Petr Jarchovský v talkshow 7 pádů Honzy Dědka (prosinec 2021)
Z obálky knihy Asistent
Petr Jarchovský převzal na karlovarském festivalu odměnu 300 tisíc korun za vítězství ve scenáristické soutěži Filmové nadace (7. července 2014).
10 fotografií

Vznikl tehdy podle Jarchovského „nejhanebnější film československé kinematografie“, krátký snímek Běda tomu, skrze něhož přichází. Jeho tvůrci i okolnosti vzniku jsou známí, leč Asistent těká mezi realitou a fikcí nejen ve jménech.

Nejzajímavější položku tvoří teze, podle níž ostřílení matadoři pod režimním tlakem za sebe takříkajíc nastrčili mladé nadšence, kteří pozdě zjistili, k čemu se nechali zneužít. K pozitivům patří i čtivé, protože často krátké až úsečné věty.

Jenže ve svém varování před nástroji propagandistické manipulace autor paradoxně volí podobné postupy, černobílé vidění světa a sklon k plakátové doslovnosti, který zahrnuje banální šablony jak obsahové včetně studentovy těhotné přítelkyně, tak stylistické a jazykové.

Školní skripta připomínají věty typu „Nábor nezkušených dělnických kádrů přispěl k vyhrocenému mocenskému střetu mezi mladými aparátčíky a starými machry“.

Asistent

50 %

autor: Petr Jarchovský

nakladatel: Mladá fronta

Hrdina vzpomíná na „nadšení a odhodlání národa při mobilizaci“, hlásá, že „film je prostě zázrak, čím těžší časy jsou, tím větší sílu má“, či popisuje dění v ateliéru, kde „dělníci od stavby přenášejí prkna, malíři malují pozadí, patinéři patinují, rekvizitáři přinášejí nádobí, pyrotechnici zkoušejí efekty s kouřem“. Oč výstižněji vyjádřil opojnost továrny na podvody Karel Čapek.

Jednu výhodu však Asistent má: po poslední řádce si čtenář začne zjišťovat, jak tomu s aktéry příběhu bylo doopravdy. A nemusí být ani posluchačem filmové fakulty.

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