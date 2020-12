RECENZE: Dobrodruh z paneláku vzkazuje, že život je nádherný

Stopem a do Íránu, kde měl přítele bývalý učitel jeho kamaráda. Vrátil se, odmaturoval a vydal se do světa znovu. Tentokrát letecky, neboť jeho cílem byl Nepál, právě postižený ničivým zemětřesením.

Tři měsíce učil jako dobrovolník v jedné venkovské škole ty nejchudší děti, další tři strávil toulkami po Indii. Pilně zaznamenával své zážitky, aby je posléze vtělil do knihy Dobrodruh z paneláku, kombinaci cestopisu a milostného příběhu.



Upřímně řečeno, žádná „velká literatura“ to není – a kupodivu to vůbec nevadí. Kouzlo této knihy je v něčem jiném než ve vytříbených větách a barvitých metaforách. Tkví v autenticitě, s níž Matějček líčí svá dobrodružství od zoufalství poté, co byl v Íránu okraden a zatčen pro snahu usušit si během nepálských monzunů trenýrky a trička nebo uvidět Tádž Mahál alespoň zezadu, neboť na přemrštěné vstupné nemá finance.

Spočívá v otevřené duši mladíčka, který si kdesi v Turecku uvědomí, že ten žlutý meloun, který právě krájí, je první ovoce, jež si koupil za vlastní peníze. A v Matějčkově vztahu k lidem. S výjimkou onoho taxikáře, který mu v Íránu ujel s jeho krosnou, na ně měl štěstí, a jak je poznává, poznává i sám sebe.

Lukáš Matějček na cestách

Na stránkách knihy pro ně nachází slova uznání a lásky, ať jde o nové přátele nebo žáčky z venkovské školy poněkud honosně nazvané Buddha Academy. Těm vypráví o Česku, kromě anglických je trápí i českými slovíčky a hraje s nimi v blátě fotbal. Svět je zkrátka dobrý, chtělo by se říci.

Vlastně jedinou slabinou je milostná linka, která zřejmě měla v Matějčkových očích povýšit neotřelý cestopis na román. Čtenář by se bez něj klidně obešel, třebaže i popis trablů zamilovaného chlapce čelícího značně nevyrovnané krásce má něco do sebe.

Dobrodruh z paneláku Lukáš Matějček Hodnocení­: 70 %

Možná už Lukáš Matějček žádnou další knihu nenapíše – v Indii se totiž setkal s člověkem, díky němuž založil a rozvíjí svůj vlastní podnik. Vydáním Dobrodruha z paneláku si splnil jeden ze svých snů.

A k tomu vyzývá i ostatní: „Život je nádherný, takže vás prosím, každého zvlášť, jděte si za tím, co milujete, a nevzdávejte to před první překážkou!“