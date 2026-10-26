RECENZE: Prostý příběh, dobrá vypravěčka. Marie Rejfová nepřekvapila, ale potěšila
Že není podstatné jenom to, co se píše, ale také to, jak se to píše, zdůrazňovali literární vědci už na počátku 20. století. V poslední době jako by se podobné myšlení vytrácelo. Autoři beletrie se předhání v tom, co píšou, méně už však reflektují, jak to píšou. Ne tak Rejfová. Berličku v podobě velkých dějinných událostí a obřích rodinných tragédií nepotřebuje.
Sází na vypravěčský talent, který jí rozhodně nechybí. V Dechu motýla nám příběh malířky Magdalény Brouskové podává s lehkostí a přirozeností sobě vlastní. Nikam nechvátá ani zbytečně nezdržuje. Věnuje se zdánlivě obyčejným okamžikům v lidském životě, a postupně z nich skládá mozaiku celého příběhu.
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Kdyby ani to nestačilo, má Rejfová ještě další eso v rukávu. S češtinou, v jiných českých současných prózách tak neotesanou a hanebně nevyužitou, se doslova mazlí. Píše květnatě, oplývá bohatou slovní zásobou, mnohdy i regionální, barvitě líčí veškeré detaily a má cit pro atmosféru. Kromě příběhu, který tentokrát obnáší lehkou detektivní zápletku, si tak čtenář může vychutnat i způsob vyprávění.
Sympatická je i volba prostředí a historických kulis. Rejfová se nepohybuje výhradně v nejčastěji literárně zpracovávaných obdobích a její příběh má i příjemný regionální rozměr. Ocitáme se v Plzni v roce 1927.
Pokud bychom přeci jen měli něco vytknout, tak intenzitu, s jakou nás zasahuje hlavní postava Magdaléna. Zatímco její matka Julie, hrdinka prvního dílu, je drzá, protivná, často neschopná soucitu i pochopení, zároveň však energická, rozhodná a mnohdy velmi praktická, Magdaléna je jejím stínem. Neumí se za sebe postavit a vytyčit si hranice. Její názor prakticky neznáme a občas se nám po stránkách nepříjemně rozplizne i ve chvílích, kdy už na rozdíl od ní tušíme, kam vše směřuje.
Dech motýla
autorka: Marie Rejfová
nakladatel: Mystery Press, 2026
Jistá dějová předvídatelnost je tak nasnadě. Dech motýla ovšem nemá primárně ambice být detektivkou, a tak se tím čtenářský zážitek nikterak nekazí.
Naopak, předvídatelnost může být i přitažlivá. Ne každá kniha musí čtenáře udržovat v nejistotě. I v tomto smyslu je Dech motýla zejména kultivovaně napsaným románem v němž Rejfová potvrzuje, že literární hodnota díla nemusí být podmíněná výjimečností příběhu, nýbrž způsobem jeho uměleckého ztvárnění.
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