RECENZE: Soucítit s robotem. Annie Bot převrací naše představy o lidskosti
Všichni to známe. Opakovaně vysvětlujeme umělé inteligenci, co po ní chceme, ale ať upřesňujeme zadání jakkoliv, nejsme s výsledkem spokojení.
Doug zažívá podobnou frustraci. Jenže jeho umělá inteligence má podobu krásné robotické partnerky, která byla stvořena, aby uspokojovala jeho potřeby. A přesto, nebo právě proto, že je mimořádně vyspělá, se občas nechová přesně podle jeho představ. Annie je totiž autodidaktická. Dokáže se sama učit, rozvíjet a přizpůsobovat novým situacím. Tento režim jí přitom umožnil sám Doug.
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Chce totiž partnerku, která bude inteligentní, spontánní a schopná samostatného uvažování. Ale jen do chvíle, než začne projevovat vlastní vůli. V tomto okamžiku se schopnosti, které na ní tolik oceňoval, postupně stávají důvodem jeho nespokojenosti. Jako by zapomínal, že je robotka. Očekává, že mu bude rozumět stejně jako člověk. Zároveň však není ochoten přijmout nic, co by připomínalo skutečnou lidskou nezávislost.
Nabízí se tak otázka, zda podobný rozpor nebude do budoucna provázet i skutečný vývoj umělé inteligence. Vytváříme technologie, které se mají stále lépe učit, samostatně řešit problémy a reagovat na naše potřeby. Současně ale očekáváme, že zůstanou poslušné a pod naší kontrolou. Co když se tyto požadavky jednou dostanou do konfliktu?
Lidštější než člověk
Sierra Greerová se nesnaží podrobně vysvětlovat technologické fungování své robotické hrdinky. A ničemu to nevadí. Zajímá ji především její prožívání, a to je vlastně mnohem zajímavější. Annie totiž zdánlivě cítí. „Jsem nešťastná,“ pomyslí si v jednu chvíli. Jde o skutečnou emoci, nebo jen o dokonale naprogramovanou reakci? Nevíme, přesto s ní soucítíme.
Nejvíc ve chvíli, kdy jí Dough ubližuje. Nevnímáme to jako odstavení stroje, ale jako kruté zacházení s bytostí, která trpí. A i když je Doug naproti tomu člověk z masa a kostí, jeho chování naopak vzbuzuje čím dál větší odpor. Robotka se tak čtenáři postupně jeví lidštější než její majitel. Jak paradoxní.
Román lze číst také jako obraz manipulativního partnerského vztahu, i když ne nutně. Greerová zároveň otevírá otázku, proč bychom vlastně mohli po robotických partnerech a partnerkách toužit. Možná právě proto, že skutečné lidské vztahy jsou komplikované. Lidé mají vlastní názory, potřeby a přání, někdy nás zklamou nebo odmítnou. Robot by naproti tomu mohl být navržen tak, aby nám dokonale vyhovoval. Jenže pokud bychom od něj zároveň očekávali lidskost, nebyla by její součástí také možnost nesouhlasit, dělat chyby nebo odejít?
Annie Bot
autorka: Sierra Greerová
překlad: Petr Oliver
nakladatel: Jan Melvil, 2026
Nevíme, zda někdy dokážeme vytvořit umělou inteligenci, která bude mít vlastní vědomí a emoce. Možná ale jednou budeme žít po boku robotů, kteří se nám budou natolik podobat, že rozdíl přestane být na první pohled patrný. A tehdy nebude důležité jen to, čeho jsou tyto technologie schopné, ale také co jsme ochotni jim dovolit.
Greerová totiž ukazuje, že touha vytvořit dokonalou napodobeninu člověka se nemusí slučovat s ochotou přijmout její samostatnost. Chceme, aby nám umělá inteligence rozuměla jako člověk, ale zároveň nás poslouchala jako stroj. Jenže pokud jí jednou umožníme skutečně se rozhodovat, budeme muset přijmout i možnost, že se rozhodne jinak, než bychom chtěli.
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