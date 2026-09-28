RECENZE: Trochu podivný, trochu snivý. V románu An Jü ožívají nenaplněné sny
„Snově laděný román s prvky magického realismu,“ píše se v anotaci Ozvěn přízraků. Čtenář tedy může očekávat prózu založenou na atmosféře, pocitech a obrazech, v níž se hranice skutečnosti tu a tam rozostří. A také svět v základu normální a rozpoznatelný, do něhož vstupují nevysvětlitelné věci, aniž by se nad nimi postavy příliš pozastavovaly.
Nový román čínské spisovatelky píšící v angličtině toto očekávání splňuje, ovšem nijak rušivě. Ozvěny přízraků nejsou náročným literárním experimentem. Jsou jen právě tolik podivné, aby jejich jinak velmi přístupné a plynulé vyprávění získalo zvláštní, snovou atmosféru.
|
RECENZE: Živelný a uhrančivý. Rushdie opět ukázal, proč by si zasloužil nobelovku
Hlavní hrdinkou je mladá Sung Jen, která se celý život připravovala na dráhu koncertní pianistky. Svého snu se ale vzdala a nyní se snaží zapadnout do role manželky. S mužem žije v Pekingu a do jejich domácnosti se navíc nastěhuje i jeho matka. Ticho a napětí mezi obyvateli bytu jednoho dne naruší záhadná zásilka hub od neznámého odesílatele.
Právě houby překvapivě pomohou sblížit Sung Jen s její tchyní. Při společném vaření otevírají rozhovory o minulosti a zároveň odstartují pátrání po neznámém dárci. To Sung Jen postupně zavede na stopu slavného pianisty Paj Jü, který před deseti lety beze stopy zmizel.
Tichá krize
Čtenáři, kteří magickému realismu příliš neholdují, se nemusí nechat odradit. Nejvýraznější „magický“ prvek, tedy houby, nikdy nepřebírá vládu nad příběhem. Fungují spíš jako katalyzátor: propojují postavy, otevírají jejich minulost a jako přízraky se zjevují ve snech Sung Jen. Právě ji vybízejí k palčivým otázkám o vlastním životě. Co by se stalo, kdyby se kdysi rozhodla jinak?
V jádru jsou totiž Ozvěny přízraků románem o zvláštním druhu ztráty, který přichází ve chvíli, kdy člověk neztratí někoho jiného, ale část sebe sama a budoucnosti, kterou si kdysi představoval. Sung Jen se snaží vměstnat do života, o němž má pocit, že jí byl předurčen, přestože neodpovídá jejím vlastním touhám. A podobné přízraky nenaplněných možností si nesou i její manžel, tchyně nebo pianista Paj Jü.
Ozvěny přízraků
autorka: An Jü
překlad: Daniela Orlando
nakladatel: Paseka, 2026
Právě díky tomu se lze do Sung Jen snadno vcítit. Nevede žádnou velkou vzpouru proti svému dosavadnímu životu. Snaží se být dobrou manželkou a snachou, být laskavá k lidem kolem sebe a současně si pomalu vybojovat prostor pro vlastní potřeby. Její krize je tichá. A tichá je vlastně i próza An Jü. Nikam nespěchá, přesto nezadrhává. Zkrátka žádná velká dramata. Autorka je ani nepotřebuje. I bez nich dokáže přesvědčivě zachytit pocit člověka, který se jednoho dne rozhlédne po vlastním životě a zjistí, že se vzdálil tomu, jak si ho kdysi představoval.
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Ostrava 60 %, Hlas pro římského krále 60 %, Citová hodnota 70 %, Komuna 65 %, Království nebeské 50 %, John Wick 3 60 %, Sirat 70 %, Pařba ve Vegas 60 %, Po čem muži touží 2 35 %, Prokletý ostrov 70 %, Život v hajzlu 55 %, Filter 70 %, Chata na prodej 65 %, Tajemství loňského léta 40 %, Muž z oceli 60 %, Babylon 70 %, Sociální síť 90 %
Nezvyklý klid, krabice a odér tisíců cigaret. Projděte si uzavřené Vinohradské divadlo
Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...
Díky a čau. Stallone odmítl Trumpovu výzvu, dozvěděl se o ní až z televize
Americký prezident Donald Trump loni prohlásil, že herce Mela Gibsona, Sylvestera Stallonea a Jona Voighta učiní speciálními ambasadory Hoollywoodu a budou jeho „očima a ušima.“ Stallone nyní...
KVÍZ: Žílo! Někdo tě volal, taťko. Znáte dobře hereckou kariéru Miloně Čepelky?
Devadesáti let se dožívá herec, scenárista, básník, textař a především jeden z pilířů Divadla Járy Cimrmana. Nezapomenutelný jako šikovatel Vogeltanz v Záskoku, v dvojroli princů Jasoně a Drsoně v...
Zrádci 2026: kdy se vysílá 3. řada a kdo jsou hráči. Vysílá se v jiný den než loni
Hra plná lží, podezření a nečekaných zvratů je hlavním magnetem podzimní sezony televize Prima. Třetí řada úspěšné detektivní reality show Zrádci zavedla soutěžící na hrad Křivoklát, kde se snaží...
Ani Kopta, ani Gondíková. Sázkaři mají jasno o nových moderátorech StarDance
Po ohlášení konce moderátorů Terezy Kostkové a Marka Ebena po aktuálním ročníku StarDance je stále žhavým tématem jejich důstojné zastoupení. Sázková společnost Fortuna podle prvních kurzů...
RECENZE: Trochu podivný, trochu snivý. V románu An Jü ožívají nenaplněné sny
Snové, melancholické a trochu podivné. Ozvěny přízraků čínské spisovatelky An Jü navzdory tomu nejsou tak výstřední, jak by se mohlo zdát. Za lehce tajemnou fasádou skrývají překvapivě přístupný...
Bohatí lidé nejsou šťastní, říká sochař a malíř Skála. Prozradil svůj recept na štěstí
Tvoří, protože musí, ať už jsou to sochy, obrazy, ilustrace, koláže, hudba či tanec. A je mu jedno, co si o tom kdo myslí. Jeho všestrannost můžeme vidět v novém dokumentu Veřejný prostor Františka...
Konec s cestováním. Rod Stewart přijede do Prahy uzavřít koncertní kariéru
Sir Rod Stewart, jeden z nejúspěšnějších interpretů hudební historie, se vrátí do Prahy. Do O2 areny přiveze 24. června 2027 své poslední turné The Final Encore, kterým po více než šesti desetiletích...
Taylor Swiftová na cenách MTV překonala Beyoncé. Při děkování připomněla Partonovou
Taylor Swiftová získala cenu MTV za videoklip roku k písni The Fate of Ophelia a stala se nejúspěšnější umělkyní v historii cen Video Music Awards (VMA) hudební televize MTV. Na letošním předávání...
V Německu by byl boháč, u nás z počátku spal pod mostem, líčí znalec Burianova díla
Jak se odrážela romantická duše Zdeňka Buriana (1905–1981) v jeho obrazech pralidí i indiánů? Čím je jeho dílo nenapodobitelné? Proč musel chrlit třeba i ilustrace z červené knihovny? Ztratila se...
Po princezně Dianě si zahraje Elizabeth. Netflix finišuje seriál Pýcha a předsudek
Slavný román Jane Austenové Pýcha a předsudek se dočkal dalšího zpracování. V seriálu, který se objeví na Netflixu v prosinci, se v roli Elizabeth Bennetové představí Emma Corrinová, kterou diváci...
KVÍZ: Uličnice i dívka z dobré rodiny. Jak dobře znáte filmy Věry Ferbasové?
Sváteční pondělí si můžete zpříjemnit pamětnickou komedií Falešná kočička, v níž Oldřich Nový a Věra Ferbasová předvádějí variaci na Pygmalion. Zápletka je poněkud posunutá tím, že Míla je ve...
Elijah Wood je opět Frodem. Pán prstenů: Hon na Gluma představil první snímky
Elijah Wood se v chystaném snímku Pán prstenů: Hon na Gluma, vrátí ke své patrně nejslavnější roli hobita Froda Pytlíka. Studio Warner Bros uveřejnilo první snímky z natáčení v Hobitíně v režii...
Šedivý, otylý, hrubý. Ve filmu Digger zažil Tom Cruise nejdivočejší změnu vůbec
Komedie katastrofických rozměrů. Tak si říká snímek Digger, který poprvé spojil dvě legendy. Tom Cruise měl na hereckého Oscara čtyři šance, Alejandro González Iňárritu režíroval oscarové vítěze...
GLOSA: Jak jsem spolu s Iron Maiden před čtyřiceti lety zabloudil kdesi v čase
V úterý 29. září si všichni fanoušci britské heavy metalové kapely Iron Maiden uvědomí, že je to přesně čtyřicet let, kdy Steve Harris, Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith a Nicko McBrain...
Umělé inteligence se nebojím, spíš toho, že se stanou stroje z nás, říká spisovatel
Každá kniha Marka Šindelky je pozoruhodná. Jeho nový román Systémy něhy vzbuzuje nadšené reakce kritiků a pro čtenáře znamená skutečný požitek a zároveň výzvu. Není to úplně jednoduché čtení, takhle...
KVÍZ: Zpívá, hraje i vaří. Monika Absolonová. Co víte o životě čerstvé padesátnice?
Kulaté 50. narozeniny slaví 27. září zpěvačka, herečka a dvojnásobná držitelka Ceny Thálie Monika Absolonová. Výraznou část svého života spojila všestranná umělkyně s muzikály a činohrou. Na kontě má...