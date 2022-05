Vzniká čtení pro malé ukrajinské uprchlíky. Hry i pohádka v mateřštině

„Chceme jim nabídnout čtení a zábavu v jejich mateřštině, protože podobných materiálů je u nás nedostatek,“ vysvětlují tvůrkyně magazínu Radana Litošová a Johana Švejdíková. „Od začátku jsme věděly, že se nechceme explicitně věnovat válce a připomínat tíživou situaci, v níž se děti a jejich rodiny mohou nacházet. Šlo nám o to, aby se ukrajinské děti u nás mohly cítit trochu jako doma. Čeká je spousta velkých výzev,“ popisují.

Jejich cílem proto bylo vytvořit číslo, u kterého se děti mohou odreagovat a zároveň i něco naučit. Na stránkách časopisu tak najdou Deklaraci lidských práv a svobod, ale třeba i pohádku od Lukáše Csicsely nebo průvodce po hřištích a monumentech v Praze, které spojuje tramvaj číslo 17. Hrdinou pohádky je ukrajinský chlapec, který přijde do Česka a potýká se s legračními nedorozuměními, ke kterým dochází kvůli podobnosti obou jazyků.

Speciální verze Rakety vzniká i díky finanční pomoci z internetové sbírky, která cílí na částku 220 tisíc korun. V tuto chvíli tvůrcům zbývá šest dní a chybí asi šestnáct tisíc korun. „Na začátku jsme si řekli, že všem, kdo se na vzniku tohoto speciálního čísla budou podílet, nabídneme férové honoráře,“ říká šéf nakladatelství Joachim Dvořák.

Na otázku, zdali vydání Rakety nějak ovlivnil nedostatek papíru na trhu, odpovídá: „Nebylo to snadné, ale podařilo se nám kvalitní papír na deset tisíc výtisků zajistit a ukrajinská Raketa se bude tisknout v Litomyšli.“

Autorkou obálky ve stylu ukrajinské folklorní tradice je výtvarnice Olga Shtonda z Charkova. Umělců z Ukrajiny však redakce Rakety oslovila vícero. „Ne každý nám odpověděl. Mnoho z nich má dnes úplně jiné starosti. Někteří pobývají dočasně v exilu, někdo byl na útěku, ostatní zůstávají ve svých domovech a pomáhají tam, kde mohou,“ přibližují Litošová a Švejdíková. Celkem navázalo nakladatelství spolupráci s pěti ukrajinskými výtvarnicemi. „A jedna z nich nám už kreslí také do nového českého letního čísla Rakety,“ prozrazují.

Vyjde v červnu

Jistou nevhodnost názvu magazínu v časech války, na kterou někteří na sociálních sítích upozornili, tvůrkyně připouštějí. „Možná by byl šťastnější jiný název, ale je to zavedená značka a měnit ji nám nedává smysl. Raketa v mírových dobách vždy asociuje let do vesmíru, za něčím novým, dobrodružným a objevným. Pro nás raketa symbolizuje start do života,“ vysvětlují.

Podaří-li se v internetové sbírce vybrat dostatek prostředků, plánuje nakladatelství finančně podpořit dětský časopis z Kyjeva Piznayko a nakladatelství Vydavnytsvu, které na Ukrajině vydává knihy Petra Síse, Shauna Tana nebo Jaromíra 99.

Většina nákladu magazínu poputuje do tříd a adaptačních skupin na základních a mateřských školách v Česku. V případě zájmu se mohou ozvat nakladatelství i jednotlivci. Časopis získají také centra pro integraci cizinců, lokální komunitní centra a městské knihovny.

„Pokud se nám podaří najít způsob, jak Raketu cíleně a efektivně distribuovat na Ukrajině, určitě se tomu nebudeme bránit. Ve hře je také polská jazyková mutace,“ prozrazuje navíc Dvořák. Vydání je plánované na letošní červen.