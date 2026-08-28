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Třeštíková pozastavila distribuci novinky. Knihkupci ji dál nabízeli pod jejím jménem

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  16:08
Radka Třeštíková. Žena, která budí vášně.

Radka Třeštíková. Žena, která budí vášně. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Radka Třeštíková (2023)
Spisovatelka Radka Třeštíková v diskusním pořadu iDNES.cz Rozstřel.
Radka Třeštíková
Spisovatelka Radka Třeštíková napsala pro film scénář společně s Rudolfem...
17 fotografií
Spisovatelka Radka Třeštíková pozastavila distribuci své nové knihy Někdo to udělat musel, která měla vyjít příští týden pod jménem Velikovsky. Knihkupci na internetu totiž před novým pseudonymem uváděli i její celé jméno, což autorku rozčílilo.

„Tohle není fér. Tahle kniha nevyšla pod jménem Třeštíková, nikde na knize ani uvnitř není toto jméno uvedeno, přesto ho pod ním knihkupci nabízí a dokonce ho staví na první místo,“ napsala Radka Třeštíková na svůj instagram.

Ani Třeštíková, ani Radka, jen Velikovsky. Novou knihu vydává pod pseudonymem

Novou knihou chtěla vstoupit do nové etapy, kde nebude její dílo spojováno s jejím osobním životem a čtenáři budou tak lépe vnímat příběh samotný.

„Přijdu si už jen jako produkt, který potřebují všichni co nejrychleji zpeněžit. Distribuce knihy je momentálně pozastavena, za zpoždění se vám omlouvám,“ napsala autorka svým fanouškům na Instagramu.

Kniha vychází u nakladatelství Motto, které spadá pod Albatros. To se zatím k situaci nechce vyjádřit. „Víme o tom. Zatím bez komentáře,“ sdělila iDNES.cz Martina Vydrová z Albatros Media s tím, že vyjádření připravují.

Radka Třeštíková. Žena, která budí vášně.
Radka Třeštíková (2023)
Spisovatelka Radka Třeštíková v diskusním pořadu iDNES.cz Rozstřel.
Radka Třeštíková
17 fotografií

Třeštíková zvolila pro svou další tvorbu pseudonym Velikovsky, který vychází z jejího dívčího jména Velikovská.

„Kniha není autor. Když ji budete chtít sdílet, budu moc ráda. Jen mě prosím neoznačujte. Nechci si se svým psaním už spojovat žádnou osobní popularitu ani tady, ani offline,“ napsala svým fanouškům na Instagram.

Jako autorka se s fanoušky loučila už loni, když zveřejnila post o tom, že knihu Bábovky na konci světa psala jako rozloučení. „Čeho jsem jako Radka Třeštíková chtěla dosáhnout na literární scéně, toho jsem dosáhla. Nemám vyšší ambice. Nemám nic, co bych si ještě potřebovala splnit. V dobrém i ve zlém už mám všeho dost,“ napsala tehdy spisovatelka.

radkatrestikova

…čeho jsem jako Radka Třeštíková chtěla dosáhnout na literární scéně, toho jsem dosáhla. Nemám vyšší ambice. Nemám nic, co bych si ještě potřebovala splnit. V dobrém i ve zlém už mám všeho dost:) Bábovky na konci světa jsem už od začátku psala jako rozloučení. Proto ten výbuch na přebalu. Proto tolik postav a příběhů a emocí a chaos. Chtěla jsem vám dát všechno to, na co jste v mém psaní zvyklí, včetně toho, co na něm nesnášíte anebo vás rozčiluje. Proto ten konec. Proto to “děkuji” na poslední straně.

Bez vás by nebylo nic.

25. března 2025 v 13:15, příspěvek archivován: 28. srpna 2026 v 16:01
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