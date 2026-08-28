„Tohle není fér. Tahle kniha nevyšla pod jménem Třeštíková, nikde na knize ani uvnitř není toto jméno uvedeno, přesto ho pod ním knihkupci nabízí a dokonce ho staví na první místo,“ napsala Radka Třeštíková na svůj instagram.
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Ani Třeštíková, ani Radka, jen Velikovsky. Novou knihu vydává pod pseudonymem
Novou knihou chtěla vstoupit do nové etapy, kde nebude její dílo spojováno s jejím osobním životem a čtenáři budou tak lépe vnímat příběh samotný.
„Přijdu si už jen jako produkt, který potřebují všichni co nejrychleji zpeněžit. Distribuce knihy je momentálně pozastavena, za zpoždění se vám omlouvám,“ napsala autorka svým fanouškům na Instagramu.
Kniha vychází u nakladatelství Motto, které spadá pod Albatros. To se zatím k situaci nechce vyjádřit. „Víme o tom. Zatím bez komentáře,“ sdělila iDNES.cz Martina Vydrová z Albatros Media s tím, že vyjádření připravují.
Třeštíková zvolila pro svou další tvorbu pseudonym Velikovsky, který vychází z jejího dívčího jména Velikovská.
„Kniha není autor. Když ji budete chtít sdílet, budu moc ráda. Jen mě prosím neoznačujte. Nechci si se svým psaním už spojovat žádnou osobní popularitu ani tady, ani offline,“ napsala svým fanouškům na Instagram.
Jako autorka se s fanoušky loučila už loni, když zveřejnila post o tom, že knihu Bábovky na konci světa psala jako rozloučení. „Čeho jsem jako Radka Třeštíková chtěla dosáhnout na literární scéně, toho jsem dosáhla. Nemám vyšší ambice. Nemám nic, co bych si ještě potřebovala splnit. V dobrém i ve zlém už mám všeho dost,“ napsala tehdy spisovatelka.