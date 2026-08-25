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Ani Třeštíková, ani Radka, jen Velikovsky. Novou knihu vydává pod pseudonymem

Autor:
  10:30
Radka Třeštíková (2022)

Radka Třeštíková (2022) | foto: FTV Prima

Radka Třeštíková na akci parfumerie Fann
Radka Třeštíková
Radka Třeštíková s partnerem na dovolené
Spisovatelka Radka Třeštíková (Praha, 8. ledna 2024)
20 fotografií
Autorka bestsellerů Radka Třeštíková brzy vydá nový román s názvem Někdo to udělat musel. Jako autor je na obalu uveden Velikovsky. Pod tímto pseudonymem vstupuje Třeštíková do nové tvůrčí fáze. Se svým psaním už nechce spojovat osobní popularitu.

„Kniha není autor. Když ji budete chtít sdílet, budu moc ráda. Jen mě prosím neoznačujte. Nechci si se svým psaním už spojovat žádnou osobní popularitu ani tady, ani offline,“ napsala Třeštíková svým fanouškům na Instagram.

Svého jména už měli dost. Proč se Rowlingová nebo King rozhodli skrývat

Už 3. září vyjde její desátá kniha Někdo to udělat musel. Psychologickým románem s prvky thrilleru, v němž jde hlavně o děti, vstupuje Třeštíková na literární scénu pod novým jménem Velikovsky. Pseudonym vychází z jejího dívčího příjmení Velikovská.

„Změnu jména nebudeme stavět my ani autorka do centra pozornosti. Chceme, aby se čtenáři soustředili na samotný příběh,“ sdělila iDNES.cz Martina Vydrová z Albatros Media, pod které spadá i nakladatelství Motto, které knihu vydává.

Na stránkách prodejců se ale kniha už nyní objevuje jak pod novým jménem Velikovsky, tak pod jménem Radky Třeštíkové. Zda to tak bude i nadále, odmítá zatím nakladatelství sdělit.

Radka Třeštíková (2022)
Radka Třeštíková na akci parfumerie Fann
Radka Třeštíková
Radka Třeštíková s partnerem na dovolené
20 fotografií

„Čím nudnější léto, tím děsivější příběh. Tenhle příběh se může odehrávat kdekoliv. Záleží na dostupnosti lokací, na jejich ceně, na ceně štábu, přepravy, ubytování, na ceně všeho, ano, obvykle jde hlavně o peníze, ale já jsem zrovna v jižní Francii, v takovém roztomilém středověkém městečku. Hodně tady svítí slunce a v mé hlavě je tenhle příběh o dospívání slunce plný, proto se odehrává právě tady. Doufám, že ho odvyprávím přesně tak, jak se stal, ještě pořád se děje, naléhá na mě, píská mi v uších, musím ho dostat ven z hlavy, jinak se zblázním,“ píše se v popisku knihy, kterou je už možné předobjednat na stránkách internetových knihkupců.

Radka Třeštíková dosud vydala devět úspěšných románů, jeden z nich se dočkal filmového zpracování. Není první autorkou bestsellerů, která se rozhodla vydávat knihy pod pseudonymem. K podobnému kroku přistoupila v minulosti třeba autorka slavného Harryho Pottera J. K. Rowlingová, která vydala knihu Neklidná krev pod jménem Robert Galbraith. Důvodem bylo, aby román čtenáři nespojovali právě s jejím nejslavnějším dílem a měla tvůrčí svobodu bez přehnaných očekávání.

Na domácí scéně se takto dlouho skrývali třeba Leoš Kyša, který psal i pod pseudonymem František Kotleta nebo režisér a scenárista Emil Křižka, který napsal thriller Mysterium Tremendum pod jménem Sebastian Rainer. Již jako zavedený prozaik a dramatik pak vydal Karol Sidon pod pseudonymem Chaim Cigan svou románovou tetralogii Kde lišky dávají dobrou noc.

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