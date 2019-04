Tři sta knih. Devatenáct let původní české detektivky měří devět metrů

Trvalo by pět let, než by se průměrný čtenář prokousal všemi tituly z edice Původní česká detektivka nakladatelství MOBA. Od roku 2000 jich vyšlo už tři sta a všechny pohromadě tvoří řadu dlouhou devět metrů.

„Naším cílem bylo vytvořit silnou edici původní české detektivní literatury, jež by navázala na nejlepší tradici české detektivní tvorby,“ říká šéfredaktor nakladatelství Lukáš Kratochvíl.

Vůbec první kniha, která v edici vyšla, byly Trable anglického šlechtice v Čechách od nestora českého detektivního žánru Václava Erbena, tvůrce vždy galantního kapitána Exnera. Detektiv se tehdy musel potýkat s případem mrtvého důchodce, jehož tělo našli ve skalách. Právě tato kniha dodnes zůstává nejúspěšnějším titulem celé řady.

S typicky zelenou obálkou s černým rámečkem v pravém rohu pak postupně vycházely i detektivní příběhy z pera již renomovaných autorů – Evy Kačírkové, Inny Rottové nebo Rudolfa Ströbingera.

Zcela zásadní však edice byla pro začínající autory. Čtenáři díky Původní české detektivce objevili například Naďu Horákovou, která se kromě psaní věnuje také vzdělávání v jihomoravských Dubňanech a spolupracovala na seriálu Policie Modrava. Rozmanitost profesí u autorů detektivek podle nakladatelství MOBA sahá od zmiňovaných učitelek přes lékaře, IT specialisty, novináře až po zcela nezvyklé povolání – třeba hráče golfu. Nejmladšímu publikujícímu autorovi bylo pouhých 18 let a nejstaršímu 87 let.

Památný třístý příběh byl nyní svěřen do rukou mladé autorky a právničky Jitky Ludvíkové. Jmenuje se Sedmnáctka a vypráví příběh dívky, která po oslavě svých sedmnáctých narozenin zmizí a nikdo netuší proč – snad s výjimkou vyšetřovatele Matouše z pražské kriminálky.

Loni v rámci edice začaly vycházet také společné tituly Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého, ve kterých se čtenáři pravidelně setkávají s vraždou. S pravou kanadskou vraždou, což může být v záplavě vyprávění z Česka pro fanoušky edice příjemná změna. Ačkoliv i oblíbený ediční autor Jan Cimický své hrdiny vyslal za hranice.

Sama edice však prozatím zůstane hlavně v Česku. A třeba přežije i zmiňovanou severskou detektivku.