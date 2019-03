Prot se loučí se Zemí a míří zpátky. Vychází závěrečná část trilogie

15:55 , aktualizováno 15:55

Bude to sedmnáct let, co spisovatel Gene Brewer naposledy přivedl k životu pozoruhodnou literární postavu – Prota z dokonalé planety K-PAX. Jak jeho pobyt na Zemi, respektive v těle psychiatrického pacienta Roberta Portera skončí, se nyní dozvídají i čeští čtenáři. V překladu Richarda Podaného vychází závěrečná část trilogie nazvaná Protovy světy.