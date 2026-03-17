Jak být lepší. Foglarův Modrý život se vrací jako mobilní aplikace. A s ní i Přístav volá

Co všechno se dá stihnout o polední pauze, tedy kromě oběda? Zkontrolovat sociální sítě, dojít nakoupit, vyřídit něco na poště nebo na úřadě a nebo taky napsat knihu. Právě o polední pauze v roce 1934 vznikla první úspěšná kniha slavného Jaroslava Foglara Přístav volá. Ten ten teď vychází v novém vydání a slavný Modrý život je možné si stáhnou i jako „appku“ do telefonu.
Jaroslav Foglar - Přístav volá

Tajemná Řásnovka je už šestou knihou nové edice Dílo Jaroslava Foglara. Kniha...
Foglarova prvotina, později slavný román Hoši od Bobří řeky, zpočátku úspěch neměla. tak se Foglar rozhodl napsat další knihu. Využil k tomu vyhlášení soutěže nakladatelství Melantrich, o nejlepší novou knihu pro mládež.

O poledních pauzách to tehdy fakturant papírenského velkoobchodu O. Stein dokázal za jeden měsíc. Kniha Modrý život Jiřího Dražana skutečně první cenu v roce 1934 vyhrála, nakladatel zkrátil název na Přístav volá a kniha otevřela Foglarovi cestu k literární kariéře.

Žít Modrým životem. Vyhrajte v soutěžním kvízu foglarovku Přístav volá

Děj knihy je přitom jednoduchý, hlavní hrdina Jirka Dražan hledá dobrodružství a kamarády. Jednoho dne zabloudí Jirka až do Přístavní čtvrti, kde se seznámí s partou. S ní sice podniká řadu dobrodružství, ta ho ale přivedou až na hranu zákona, když se parta pokusí vloupat o sportovního klubu. To ho znechutí natolik, že z party odejde. Místo toho se začne přátelit s Láďou Vilemínem, kterého parta pronásledovala a napadala. Láďa Jirkovi ukáže svůj Modrý život. Termín a myšlenka, která vystoupila z knihy a dokázal vstoupit do každodenního života tehdejší mládeže.

Jaroslav Foglar představil myšlenku, která výrazně ovlivnila generace mladých čtenářů – Modrý život. V příběhu chlapce Ládi Vilemína jde podle Romana Šantory ze Skautské nadace Jaroslava Foglara o soubor jednoduchých každodenních pravidel, která mají člověku pomoci stát se lepším – fyzicky i morálně.

Patří mezi ně ranní cvičení, slušná mluva, každodenní dobrý skutek nebo vědomé prožívání radosti. Nejde o velké hrdinské činy, ale o drobné kroky, které člověk dělá každý den.

„Právě tato jednoduchá, ale důsledná práce na sobě inspirovala během 20. století statisíce dětí a mladých lidí. Modrý život se stal symbolem snahy žít aktivně, poctivě a s ohledem na druhé,“ vysvětluje Šantora.

Modrý život.
Sedm zásad moderního šlechtice.
Pro větší sebevědomí, odolnost i zahřátí u srdíčka.

Právě tyhle zásady se prolínají knihou Přístav volá a příběhem Jirky, který hledá dobrodružství.
Chcete si je oživit? Nebo teprve poznat?
Ode dneška je kniha v trafikách.

Dnes, o více než devadesát let později, se podle Šantory ukazuje, že Foglarova výzva neztratila nic ze své síly. V době plné rozptýlení a rychlých podnětů může být právě návrat k drobným každodenním návykům – pohybu, slušnosti, dobrým skutkům nebo chvílím klidu – překvapivě aktuální.

Spolu s novým vydáním knihy se tato myšlenka vrací i v moderní podobě – jako mobilní aplikace, která přenáší principy Modrého života do každodenního života dnešních dětí i dospělých. Ke stažení zdarma pro Android i iPhone. Aplikace myšlenku rozvíjí, třeba jako myšlenku každodenní ohleduplnost k přírodě nebo digitálního detoxu bez telefonu a obrazovek.

Sedmou knihu z edice Dílo Jaroslava Foglara zakoupíte od pondělí 16. března v trafikách. Kniha bude v prodeji do 5. dubna, pak jí vystřídá další román z edice: Historie Svorné sedmy.

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Sean Penn si pro třetího Oscara nepřišel. Místo toho zamířil na Ukrajinu

Sean Penn získal v neděli Oscara za nejlepší vedlejší roli. Stal se tak teprve čtvrtým hercem, který se může pochlubit třemi soškami. Penn ale udílení cen záměrně bojkotuje a sošky by prý raději...

Praha, Úštěk, Ratboř. Kde všude se už v Česku mihli DiCaprio či Scorsese

Natáčení filmu What Happens at Night Martina Scorseseho s Leonardem DiCapriem, Jennifer Lawrence a Madsem Mikkelsenem v Česku provází velký zájem fanoušků a zároveň přísné utajení ze strany...

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...

Český lev: filmem roku Karavan, poprvé uspěl Vietnamec, sošku má i šestnáctiletá

Český lev ocenil nejlepší filmy loňského roku. Nejvíce sošek, celkem čtyři, si odnesl snímek režisérky Agniezsky Holland Franz. Zaujala také televizní Studna se třemi oceněními. Z hereček a herců...

Jak být lepší. Foglarův Modrý život se vrací jako mobilní aplikace. A s ní i Přístav volá

Jaroslav Foglar - Přístav volá

Co všechno se dá stihnout o polední pauze, tedy kromě oběda? Zkontrolovat sociální sítě, dojít nakoupit, vyřídit něco na poště nebo na úřadě a nebo taky napsat knihu. Právě o polední pauze v roce...

17. března 2026  11:01

KOMENTÁŘ: Není důležité, kdo Oscary vyhraje, ale kolik lidí se na ně dívá

Z Oscarů dorazily tři dobré zprávy. Máme český podíl na vítězném dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi, nezapomněli tam na Theodora Pištěka a ve finále zvítězil zdravý rozum nad korektností, film Jedna...

Velikonoční koncerty jsou zpět. Lichtenštejnský palác opět ožije klasickou hudbou

Svátky jara se blíží a s nimi i oblíbené gala koncerty v pražském Lichtenštejnském paláci. Po velmi úspěšném loňském ročníku se diváci opět mohou těšit na skladby českých i světových skladatelů...

Filmoví Peaky Blinders se vrací v plné parádě. I když jde spíše o sázku na jistotu

V pátek 20. března bude mít na streamovací službě Netflix premiéru celovečerní epilog seriálu Gangy z Birminghamu s podtitulem Nesmrtelný muž. První recenze jsou vesměs uspokojivé, najdou se ovšem i...

Numetaloví klasici opět v Praze. V O2 areně budou v listopadu koncertovat Korn

Jedna z nejvýraznějších numetalových kapel Korn se v rámci Euro Tour 2026 vrátí do Prahy. Vystoupí 16. listopadu v O2 areně a společnost jí budou dělat speciální hosté Architects a Pixel Grip.

Festival Mighty Sounds 2026: Letošní 20. ročník už zná termín, program i cenu vstupenek

Festival Mighty Sounds letos slaví dvacet let a opět přiveze do Tábora výrazná jména punkové, hardcore, ska i reggae scény. Program tradičně tvoří z větší části zahraniční kapely a také zajímavé...

Komisařka Výrová a národní zlozvyky. Ceny Magnesia Litera zveřejnily nominace

Letošní ročník knižních cen Magnesia Litera oznámil nominace. Šanci na vítězství mají prozaičky Dora Kaprálová či Magdaléna Platzová a také literární detektivové od Nejsvětější Trojice z pera Michala...

Shakespearovské slavnosti chystají novinku s Krejčíkovou a Adamczykem

Premiéru na Letních shakespearovských slavnostech bude letos mít Komedie omylů v režii Vojtěcha Štěpánka. V hlavních rolích se představí Aneta Krejčíková a Marek Adamczyk.

Sean Penn si pro třetího Oscara nepřišel. Místo toho zamířil na Ukrajinu

Sean Penn získal v neděli Oscara za nejlepší vedlejší roli. Stal se tak teprve čtvrtým hercem, který se může pochlubit třemi soškami. Penn ale udílení cen záměrně bojkotuje a sošky by prý raději...

GLOSA: Památné české okamžiky na takových normálních Oscarech bez nápadu

Vítězná soška za film roku pro Jednu bitvu za druhou a historicky první trofej pro dokument s českou stopou Pan Nikdo proti Putinovi; to jsou dva okamžiky z ceremoniálu letošních Oscarů, které si...

Beats for Love 2026: kdy a kde se koná, kdo vystoupí a kolik stojí vstupenky

Festival Beats for Love se v létě vrátí do ostravských Dolních Vítkovic. Největší taneční open-air festival ve střední Evropě loni přilákal 164 tisíc návštěvníků. Také letošní dvanáctý ročník přivítá...

Oslavíme Oscara a pak nás zase bude živit MasterChef, směje se český producent

Pan Nikdo proti Putinovi se stal historicky prvním dokumentem s českou účastí, který vyhrál Oscara. Sošku si tak domů vezou i koproducenti projektu Radovan Síbrt a Alžběta Karásková. „Právě s ní...

