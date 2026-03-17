Jak být lepší. Foglarův Modrý život se vrací jako mobilní aplikace. A s ní i Přístav volá

Foglarova prvotina, později slavný román Hoši od Bobří řeky, zpočátku úspěch neměla. tak se Foglar rozhodl napsat další knihu. Využil k tomu vyhlášení soutěže nakladatelství Melantrich, o nejlepší novou knihu pro mládež.
O poledních pauzách to tehdy fakturant papírenského velkoobchodu O. Stein dokázal za jeden měsíc. Kniha Modrý život Jiřího Dražana skutečně první cenu v roce 1934 vyhrála, nakladatel zkrátil název na Přístav volá a kniha otevřela Foglarovi cestu k literární kariéře.
Žít Modrým životem. Vyhrajte v soutěžním kvízu foglarovku Přístav volá
Děj knihy je přitom jednoduchý, hlavní hrdina Jirka Dražan hledá dobrodružství a kamarády. Jednoho dne zabloudí Jirka až do Přístavní čtvrti, kde se seznámí s partou. S ní sice podniká řadu dobrodružství, ta ho ale přivedou až na hranu zákona, když se parta pokusí vloupat o sportovního klubu. To ho znechutí natolik, že z party odejde. Místo toho se začne přátelit s Láďou Vilemínem, kterého parta pronásledovala a napadala. Láďa Jirkovi ukáže svůj Modrý život. Termín a myšlenka, která vystoupila z knihy a dokázal vstoupit do každodenního života tehdejší mládeže.
Jaroslav Foglar představil myšlenku, která výrazně ovlivnila generace mladých čtenářů – Modrý život. V příběhu chlapce Ládi Vilemína jde podle Romana Šantory ze Skautské nadace Jaroslava Foglara o soubor jednoduchých každodenních pravidel, která mají člověku pomoci stát se lepším – fyzicky i morálně.
Patří mezi ně ranní cvičení, slušná mluva, každodenní dobrý skutek nebo vědomé prožívání radosti. Nejde o velké hrdinské činy, ale o drobné kroky, které člověk dělá každý den.
„Právě tato jednoduchá, ale důsledná práce na sobě inspirovala během 20. století statisíce dětí a mladých lidí. Modrý život se stal symbolem snahy žít aktivně, poctivě a s ohledem na druhé,“ vysvětluje Šantora.
Dnes, o více než devadesát let později, se podle Šantory ukazuje, že Foglarova výzva neztratila nic ze své síly. V době plné rozptýlení a rychlých podnětů může být právě návrat k drobným každodenním návykům – pohybu, slušnosti, dobrým skutkům nebo chvílím klidu – překvapivě aktuální.
Spolu s novým vydáním knihy se tato myšlenka vrací i v moderní podobě – jako mobilní aplikace, která přenáší principy Modrého života do každodenního života dnešních dětí i dospělých. Ke stažení zdarma pro Android i iPhone. Aplikace myšlenku rozvíjí, třeba jako myšlenku každodenní ohleduplnost k přírodě nebo digitálního detoxu bez telefonu a obrazovek.
Sedmou knihu z edice Dílo Jaroslava Foglara zakoupíte od pondělí 16. března v trafikách. Kniha bude v prodeji do 5. dubna, pak jí vystřídá další román z edice: Historie Svorné sedmy.